Mau tempo. Prejuízos "bastante acima" dos incêndios de 2024 ou 2025

O ministro da Economia e da Coesão Territorial falava após uma reunião com autarcas e outras entidades de Leiria.

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Castro Almeida, disse esta sexta-feira que os prejuízos devido ao mau tempo são "bastante acima" dos valores registados nos incêndios de 2024 ou 2025.



Efeitos da depressão Kristin na Figueira da Foz Paulo Novais / Lusa - EPA

"Eu fui fazendo as minhas contas, evidentemente, ao ouvir a descrição do que estava a ser feito e vou criando um número na minha cabeça, mas são números muito redondos. O que eu lhe digo é que são números bastante acima daquilo que foram os prejuízos nos incêndios do ano 2025 ou do ano 2024", afirmou aos jornalistas Castro Almeida.

O ministro falava aos jornalistas após uma reunião, nos Bombeiros Sapadores de Leiria, com autarcas e outras entidades, na sequência do impacto da depressão Kristin.

"Desta reunião de hoje, eu não pude trazer um número da quantidade dos prejuízos. A esmagadora maioria dos autarcas não arrisca - e compreensivelmente - dar um número de qual é que é o montante de prejuízos de cada concelho. Portanto, é impossível chegar a um valor global", declarou.