Cerca de 20 mil cartões de crédito de bancos a operar em Portugal terão sido clonados ou alvos de phishing (esquema que leva utilizadores a revelar dados pessoais e/ou confidenciais). Os cartões afetados estão espalhados por vários bancos a operar em Portugal, apurou a SÁBADO. Alguns bancos estão a contactar os seus clientes de forma a cancelarem os cartões e minimizarem os danos. O alerta foi dado por uma entidade de pagamentos.





sabe que vários clientes do BPI foram afetados, dado confirmado por fonte oficial do banco: "A informação que temos é de que, no nosso caso, chega a um número reduzido de cartões e tomámos as medidas necessárias para a segurança dos clientes. ". Já a Caixa Geral de Depósitos (CGD) e o Novo Banco não tiveram conhecimento de qualquer cliente ter sido afetado por este esquema. De acordo com fonte ligada a um banco, suspeita-se que, no sistema financeiro português, cerca de 20 mil cartões tenham sido clonados ou alvo de phishing.Foi também apurado pelaque o Millennium BCP não tem conhecimento de que os seus clientes tenham sido afetados por este esquema. O Santander remeteu respostas para amanhã.O gestor de um dos bancos afetados explica que "de vez em quando" chegam alertas de entidades a chamarem a atenção dos bancos para suspeitas de ataques deste tipo. O Millennium BCP confirma esta realidade remetendo para um alerta enviado para os clientes já em janeiro de 2020, avisando-os de que estava a decorrer um esquema que tinha como objetivo recolher informações sobre as contas de cartões de crédito.Na altura, estavam a ser enviadas SMS em nome do Millennium BCP "com links a indicar ser obrigatório efetuar uma adesão de segurança". Refere o banco que o objetivo desta tática era ganhar acesso ao "Código de Utilizador e o Código de Acesso Multicanal completo" do cliente.A clonagem de cartões acontece quando toda a informação sobre um determinado cartão (o seu PIN – Personal Identification Number – e respetivo número) é copiada por via da sua banda magnética através de um mecanismo, conhecido por skimmer, que se insere nas ranhuras das caixas Multibanco ou até em terminais de pagamento automáticos. Os bancos pedem aos seus clientes que liguem imediatamente a cancelar o cartão quando se apercebem de que este terá sido clonado.Com Cátia Andrea Costa