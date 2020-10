Portugal tem 344 surtos ativos de Covid-19

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, afirmou esta sexta-feira que, até às 00h00 desta sexta-feira, Portugal tinha 344 surtos ativos, com a maioria destes nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e Norte.

LVT regista 142 surtos, Norte regista 125, 20 no Alentejo e 20 no Algarve. "Um número bastante inferior ao de outros períodos", disse Graça Freitas durante a conferência de imprensa de atualização da situação da Covid-19 no país, indicando que existe um surto num lar de Bragança com 50 infetados, 43 utentes e sete profissionais do estabelecimento.

App StayAway Covid com mais de 1,2 milhões de downloads

A aplicação do Governo para o rastreio de contactos próximos com Covid-19 já foi instalada 1,2 milhões de vezes desde que foi inaugurado, com o presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, Luís Goes Pinheiro, a indicar que 107 pessoas que testaram positivo introduziram o código na aplicação para avisar os contactos mais próximos.