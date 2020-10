Do vidro aos armazéns. Os desafios para a vacina chegar a todos

Vacina não será suficiente para regresso à normalidade na primavera Cientistas alertam que mesmo que exista vacina eficaz, normalidade vai demorar mais tempo a ser reposta. Além de encontrar uma vacina que funcione, depois é preciso resolver problemas logísticos de transporte. - Ciência & Saúde , Sábado.

Esta terça-feira, o diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS) indiciou que uma vacina para a Covid-19 poderá estar pronta até ao fim do ano. "Nós precisamos de vacinas e há esperança que no fim deste ano possamos ter uma vacina. Há esperança", atirou Tedros Ghebreyesus.Porém, mesmo que a vacina esteja pronta, ainda há vários desafios a ultrapassar da segurança à logística.Uma vacina costuma demorar dez anos a ser criada. Com a Covid-19, tenta-se encurtar o tempo para 18 meses, mantendo a mesma segurança. Afinal, o processo de criação de uma vacina desenrola-se em várias etapas.O primeiro é o desenvolvimento em laboratório, a que se seguem os testes em animais e, finalmente, as várias fases de testes clínicos. Com a vacina contra o novo coronavírus, estas etapas estão a ser percorridas ao mesmo tempo.Porém, frisa a BBC, isso faz com que não se parta para a próxima fase com toda a informação dada pela anterior. Por exemplo, os testes em animais servem para afinar as doses apropriadas para que a vacina seja testada em humanos. O que acontece é que os dados estão a ser analisados ao mesmo tempo e os ensaios em humanos acontecem testando-se várias quantidades.Mesmo depois de se acertar na composição da vacina, é necessário produzi-la em grandes quantidades mantendo a mesma eficácia, o que só se consegue através de tentativas e erros.Ultrapassado esse problema, chega-se aos desafios logísticos. Muitas vacinas que estão a ser desenvolvidas preveem a inoculação em duas doses, o que faz aumentar muito o número de doses – até 18 mil milhões, estima a BBC.Para que estas cheguem a todos, é necessário apostar em vários equipamentos, como frascos de vidro borossilicato. A necessidade de distribuição da vacina fará aumentar a procura deste tipo de vidro, altamente resistente a mudanças de temperatura e com baixa reatividade química.Mas outros equipamentos são necessários: Gian Gandhi, membro da Unicef que está a gerir a distribuição da vacina, revelou à Bloomberg que está a comprar seringas em massa.Quanto ao armazenamento, nos Estados Unidos estão a ser criadas grandes áreas de armazéns para manter a vacina refrigerada. As que estão em desenvolvimento têm que ser guardadas em temperaturas entre os 70 e os 80 graus negativos.Além disso, surge ainda a questão do transporte. Nas cidades maiores e países mais desenvolvidos, é expectável que a vacina chegue com maior facilidade, o que não será igual nos países com infraestruturas mais débeis. O presidente executivo da IATA - Associação Internacional de Transportes Aéreos já descreveu o transporte da vacina como o "maior desafio de transporte de todos os tempos", que levará ao uso de 8 mil aviões de carga. Tudo depende, avisa o diretor da OMS, dos líderes. "Especialmente para as vacinas e outros produtos em desenvolvimento, a ferramenta mais importante é o compromisso político dos nossos líderes especialmente na distribuição equitativa das vacinas. Precisamos uns dos outros, precisamos de solidariedade e precisamos de usar toda a energia que temos para lutar contra o vírus", pediu Tedros Ghebreyesus.