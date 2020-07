Centro: Presidente do Turismo desiste da aspiração de liderar CCDR

Perante o cenário de insucesso caso protagonizasse uma candidatura à liderança da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, o presidente da entidade regional Turismo do Centro, Pedro Machado, acaba de descartar a hipótese de se perfilar para a CCDRC.

A iniciativa de declinar ser "candidato a candidato" ocorreu depois de, há semanas, ter confidenciado a pessoas das suas relações que já estava a trabalhar na escolha dos futuros vice-presidentes daquele organismo desconcentrado da Administração Central.

Pelo meio, Pedro Machado, timoneiro de regiões de turismo há 14 anos, terá sido sondado para se candidatar, em 2021, pelo PSD, à presidência da Câmara Municipal da Figueira da Foz.

A três meses da eleição do(a) futuro(a) presidente da CCDRC, Isabel Damasceno (líder interina) parece desfrutar de vantagem, apurou a SÁBADO.

O(a) presidente, coadjuvado(a) por dois vice-presidentes, é escolhido por um colégio eleitoral constituído por autarcas, como estipula o Decreto-lei nº. 27/2020, cuja redacção altera a orgânica das CCDR’s.

Um vice-presidente é indicado pelos líderes dos municípios do território abrangido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional; outro é designado pelo Governo.

As candidaturas para presidente são propostas por, pelo menos, 10 por cento dos membros do colégio eleitoral, o que significa carecerem de centenas de subscritores.

Com a liderança da CCDRC ao alcance de uma figura conotada com o PSD, passou a falar-se das hipotéticas candidaturas de Margarida Mano (ex-deputada, antiga ministra da Educação e outrora vice-reitora da Universidade de Coimbra), João Moura (ex-presidente da Câmara de Cantanhede) e Pedro Machado (presidente da entidade regional TCP), apoiado por Ribau Esteves (timoneiro da Câmara de Aveiro e vice-presidente da ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses).

Ao crescendo da probabilidade de eleição de Isabel Damasceno não é alheio o seu bom relacionamento com o presidente da Câmara de Coimbra e líder da ANMP, Manuel Machado (PS).

A ex-autarca do PSD ascendeu ao topo da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, em regime de substituição (interinidade), no começo do ano, nomeada pela ministra Ana Abrunhosa.

Economista, tal como a governante, Isabel Damasceno esteve ao leme do Município de Leiria de 1998 a 2009, eleita pelo PSD, e era, desde 2010, membro da Autoridade de Gestão do Programa Operacional Regional do Centro, cuja liderança cabe à presidência da CCDRC.

A ministra, que ouviu os responsáveis do Governo pelas áreas das autarquias locais e do ambiente e ordenamento do território, invoca, no seu despacho, "reconhecida aptidão" da gestora e antiga autarca, "competência técnica e experiência e formação profissional".

Isabel Damasceno, 64 anos de idade, é licenciada em Economia, pela Universidade de Coimbra, tendo sido colega de curso de Manuel Machado (PS) e dos ex-autarcas social-democratas Álvaro Amaro (Guarda) e Fernando Ruas (Viseu).

António Costa deu respaldo à nomeação da gestora num registo que o primeiro-ministro esperava ver funcionar como favorável à aprovação de um diploma para eleição dos presidentes das cinco CCDR’s (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve).

Na ocasião, o chefe do Governo encarava como indispensável a anuência do PSD ao teor de um diploma concebido para ser aprovado pela Assembleia da República. A 17 de Junho, foi publicado o Decreto-lei nº. 27/2020.