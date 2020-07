Portugal em situação de alerta devido a incêndios florestais

O Ministério da Administração Interna e o Ministério do Ambiente colocaram esta quinta-feira todo o território continental em situação de alerta de incêndio devido às previsões meteorológicas para os próximos dias. O mesmo entrará em vigor a partir da meia-noite desta sexta-feira, ficando ativo até às 23h59 horas do dia 19 de julho.

Os 10 distritos em nível vermelho de alerta são Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Porto e Aveiro.

Em estado de alerta laranja estão os restantes oito distritos: Beja, Évora, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Portalegre e Setúbal.

A assinatura do despacho que determina a Declaração da Situação de Alerta em todo o território do continente obriga assim à adoção de medidas preventivas e especiais de reação face ao risco de incêndio máximo e muito elevado previsto pelo IPMA, pelo menos até segunda-feira, em mais de metade dos concelhos do continente devido ao tempo quente, refere o comunicado dos ministérios.