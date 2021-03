Santana Lopes a caminho de anunciar candidatura à CM da Figueira da Foz

Pedro Santana Lopes poderá estar em vias de anunciar a sua candidatura (independente) à presidência da Câmara Municipal da Figueira da Foz (CMFF), apurou a SÁBADO.



Antigo líder do município figueirense (1998 a 2001), eleito numa lista patrocinada pelo PSD, antes de conquistar a presidência da Câmara de Lisboa e de ascender a primeiro-ministro, o ex-autarca tem intervindo, nos últimos dias, em reuniões apontadas como preparatórias do anúncio.



A provável entrada do antigo governante na disputa pela liderança da principal autarquia figueirense acontece depois da escolha do líder da entidade regional Turismo Centro de Portugal (TCP), Pedro Machado, para candidato do PSD. Está também iminente a indigitação do candidato socialista, Carlos Monteiro, que ascendeu, em 2019, à presidência da CMFF na sequência do ingresso de João Ataíde (entretanto falecido) no primeiro governo de António Costa.









Falado como potencial candidato pelo PSD a algumas câmaras municipais, depois de ter saído da liderança do partido Aliança, Santana Lopes tem deixado clara a inclinação pelo eventual regresso a uma terra em que diz ter sido feliz.