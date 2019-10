O Centro Hospitalar Universitário do Algarve contratou em novembro de 2018 sete médicos anestesistas espanhóis, pagando-lhes 50 euros à hora, o dobro que pagariam a um profissional português. Segundo escreve esta quinta-feira o Diário de Notícias, os tarefeiros foram contratados sob a figura de "prestadores de serviços" num acordo negociado diretamente com a empresa espanhola Quirónsalud.Pelo que apontam fontes sindiciais, terá sido a primeira vez que Portugal recorre a médicos tarefeiros de uma empresa estrangeira. Ao jornal, o hospital apontou que este é um procedimento seguido "apenas quando não é possível contratar diretamente para os quadros", uma vez que contratar anestesistas a empresas espanholas custa 50 euros à hora, enquanto um médico especializado formado em Portugal deve receber, por lei, 26 euros por hora.Ainda que fosse um objetivo do Governo anterior reduzir o número de horas feitas pelos tarefeiros, só no Algarve terão sido pagas 238706 horas a médicos nestas condições em 2018. A nível nacional a despesa fixa-se nos 105 milhões de euros, um valor que, segundo o bastonário da Ordem dos Médicos seria o suficiente para integrar 5 mil médicos nos quadros.