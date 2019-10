Caixa penaliza reformados e dá bónus de 30% a clientes especiais

Com a nova política de comissões, que penaliza quem tem menores rendimentos, a Caixa Geral de Depósitos está a contrariar as orientações do Banco de Portugal de que não devem ser discriminados os clientes em função dos rendimentos e do património.

É a posição do economista Nuno Rico, economista da Deco Proteste, em declarações ao jornal Público.

O jornal explica que depois de ter acabado com a "conta reformado", muitos clientes de baixos rendimentos passaram para a "Conta S". Esta conta custava, para quem tinha cartão de débito e domiciliação de rendimento ou património financeiro, 2,80 euros (fora imposto de selo), tendo subido vinte cêntimos em maio. No início do próximo ano, a comissão vai subir 14,6%.



Já os clientes com domiciliação de ordenado acima de 2.250 euros mensais ou património acima de 50 mil euros veem o custo cair 30%, de sete para cinco euros por mês.



Em resposta ao jornal, a Caixa destaca que o número de transferências gratuitas desta conta aumenta de duas para quatro.



A Caixa Geral de Depósitos vai ainda começar a pagar pelas transferências no MbWay a partir de Janeiro.



No ano passado os lucros da Caixa Geral de Depósitos quase se multiplicaram por dez, para 496 milhões de euros.