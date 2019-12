A ala principal do edifício da Unidade Saúde Familiar (Centro de Saúde) de Miranda do Corvo, que se encontra encerrado desde domingo devido a uma explosão do quadro elétrico, deverá voltar a funcionar ainda hoje ou terça-feira.

A informação adiantada hoje à tarde à agência Lusa pelo presidente do município (distrito de Coimbra), Miguel Baptista.

Uma explosão no quadro elétrico do edifício obrigou, no domingo, ao encerramento dos serviços aos utentes e a mudança dos cuidados médicos a doentes agudos para a Extensão de Saúde de Semide.

As consultas programadas não se estão a realizar por falta de capacidade de resposta.

"Está a ser estudada uma solução de recurso que passa pelo abastecimento da ala principal do edifício, onde se situam os gabinetes médicos e de enfermagem, com recurso a um gerador cedido pelos bombeiros voluntários locais", adiantou Miguel Baptista.

O autarca salientou "que ainda hoje ou durante o dia de terça-feira" a alimentação elétrica será assegurada naquela ala.

Miguel Baptista disse ainda que o município está a cooperar com a Administração Regional de Saúde do Centro (ARSC) no transporte dos utentes [sem viatura] da sede do concelho para a Extensão de Saúde de Semide, situada a cerca de 10 quilómetros de distância.

Segundo o presidente da Câmara de Miranda do Corvo, a instalação de um novo quadro elétrico no edifício do Centro de Saúde "vai demorar algum tempo" e não existe previsão de quando possa estar a funcionar.