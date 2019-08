O centro de saúde de Agualva, no concelho de Sintra, vai dispor a partir de setembro de consultas de oftalmologia, anunciou hoje a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) em comunicado.Estas consultas resultam de um protocolo de cooperação que vai ser assinado na sexta-feira entre a ARSLVT e o Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto (IOGP).No comunicado, a ARSLVT refere que a assinatura deste protocolo de cooperação vai permitir a realização de consultas de oftalmologia nos centros de saúde que têm utentes referenciados para o IOGP.O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) de Sintra é o primeiro a avançar com estas consultas, que terão inicio a partir de setembro na unidade de saúde de Agualva."Com a assinatura do protocolo, os oftalmologistas e técnicos de ortóptica do IOGP vão ao encontro dos utentes referenciados nos centros de saúde, respetivos, deixando os utentes de se deslocarem às instalações do instituto, em Lisboa", explica a ARSLVT.O protocolo prevê, ainda, que as equipas do IOGP tenham o apoio de enfermeiros e administrativos dos cuidados de saúde primários, "pelo que a ARSLVT providencia igualmente o espaço físico e o equipamento".Neste âmbito estão previstas, igualmente, ações de formação aos médicos e enfermeiros dos Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) de Lisboa e Vale do Tejo, bem como a promoção da literacia em saúde e autocuidados, dirigida aos utentes.