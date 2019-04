Na discussão do último Programa de Estabilidade da legislatura, o Bloco criticou o Governo de ter como prioridade apenas a redução do défice.

O Bloco de Esquerda criticou o Governo esta quarta-feira, 24 de abril, por ter como prioridade a consolidação orçamental, em detrimento do investimento em serviços públicos.



"Investimento público? Quase uma razia", criticou o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, no debate no parlamento sobre o Programa de Estabilidade. E atirou: "A prioridade é o superavit das contas públicas. Ainda mais alemão do que os ministros alemães das Finanças, dirá qualquer analista".



O deputado do Bloco, parceiro parlamentar do Governo, apontou ainda a "cedência do PS ao velho PS". O novo PS, segundo Pedro Filipe Soares, "ignora que foi o aumento dos salários que retirou as pessoas da pobreza" e, agora, "esquece o caminho feito nos últimos quatro anos".

O Bloco de Esquerda criticou ainda as previsões de injeção de capital no Novo Banco: "O Programa de Estabilidade tem uma consequência: todos os benefícios do crescimento da economia em 2018, todos os euros criados, vão direitos para o Novo Banco. O Governo podia ter dito, não, esta folga de 2018 vai ajudar os serviços públicos a serem mais fortes. Mas não fez nada: vai tudo para o Novo Banco".



Depois, a deputada do PSD Inês Domingos questionou se o Bloco vota ao lado do PSD, que apresentou uma resolução para chumbar o Programa de Estabilidade, mas Pedro Filipe Soares rejeitou essa opção.



A mesma questão foi colocada pelos sociais-democradas ao PCP, depois de os comunistas apresentaram um projeto de resolução a contra as imposições de Bruxelas, defendendo que as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que definem, entre outras, metas de défice e de dívida, impedem a independência do país para decidir aumentos de salários e pensões.



"Não pode continuar a fingir que é oposição", acusou Inês Domingos, dirigindo-se ao PCP. Na resposta, o deputado Duarte Alves respondeu que, por não dispensar o visto prévio da Comissão Europeia para os próximos anos, através do Programa de Estabilidade, o PSD mostra a convergência com o PS.



Carga fiscal em máximos, investimento público em mínimos

PSD e CDS apresentaram, cada um, um projeto de resolução para vetar o Programa de Estabilidade. Na apresentação, o deputado do CDS Pedro Mota Soares considerou que o documento "é o poucochinho reformista" e criticou também a carga fiscal em máximos.



Já a deputada do PSD Margarida Balseiro Lopes acusou o Governo de não ter aproveitado a conjuntura externa. "O caminho estava facilitado, desperdiçámos a melhor conjuntura de que há memoria", acusou.



Margarida Balseiro Lopes, que é a líder da Juventude Social-Democrata, acusou o Governo de em 78 páginas nunca falar dos jovens e de não haver uma proposta de reforma da Segurança Social.



Da parte do Governo, o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, admitiu que o investimento não cresceu tanto como gostaria (11%, segundo o INE) mas garantiu que os fundos comunitários do Portugal 2020 estão a ser executados, embora penalizados por um arranque menos favorável, atribuindo responsabilidade ao anterior Governo.