Centeno, Costa e Marcelo: 24 horas de uma paz podre

O ministro das Finanças não saiu, António Costa reiterou a confiança, Marcelo Rebelo de Sousa telefonou a pedir desculpa. Tudo está bem quando acaba bem – certo? Nem por isso.

O caso político à volta do cumprimento do contrato de venda do Novo Banco não resultou na saída de Mário Centeno porque as circunstâncias externas e económicas não o permitiram: Centeno ainda é, até meados de Julho, presidente do Eurogrupo num momento delicado para a zona euro; e esse momento delicado, a pandemia, forçará uma modificação no Orçamento do Estado que será este ministro a liderar em Junho. Depois disso a continuidade do ministro está tudo menos garantida.

Mas as feridas deixadas pelo confronto entre o ministro das Finanças, o primeiro-ministro e, sobretudo, o Presidente da República, estão bem à vista, como demonstraram várias intervenções ao longo das últimas 24 horas. A paz é notoriamente podre.

Dia 13, 23H00: a reunião com Costa

Depois de uma reunião de três horas na sede do PS, em Lisboa, António Costa e Mário Centeno saem juntos para as câmaras filmarem, o primeiro-ministro publica fotos na rede social Twitter dos dois juntos e o seu gabinete emite um comunicado. "Ficaram esclarecidas as questões relativas à falha de informação atempada ao primeiro-ministro sobre a concretização do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, que já estava previsto no Orçamento de Estado para 2020, que o Governo propôs e a Assembleia da República aprovou", apontou o comunicado.

A escolha de palavras não é inocente e mostra negociação entre o primeiro-ministro e o seu ministro: Centeno quis deixar claro que não passou por cima de ninguém e que o empréstimo seguiu os passos necessários, com conhecimento do Governo e da Assembleia da República. A nota cita também os mecanismos de controlo da verba a injectar pelo Fundo de Resolução, do auditor externo do banco (a EY), ao agente de verificação (a Oliver Wyman), passando pela Comissão de Acompanhamento do Novo Banco e o próprio Fundo de Resolução.



O comunicado refere ainda que ficou esclarecida a "falha de comunicação" entre ambos sobre a transferência para o Fundo de Resolução – aqui foi o ministro das Finanças a ceder, como já tinha feito, admitindo que a informação sobre a transferência para o primeiro-ministro chegou tarde ao debate. Costa acabou a reiterar a "publicamente a confiança pessoal e política" em Centeno.

Dia 14, 14h: Marcelo pediu desculpa, mas não pediu desculpa

Ao final da manhã os media começaram a noticiar que o Presidente da República tinha telefonado a Mário Centeno a pedir desculpa pelo "equívoco" na sua intervenção na véspera, quando afirmou que o primeiro-ministro estivera "bem" ao querer que a transferência para o fundo de Resolução fosse feita só depois de conhecido o resultado da auditoria pedida sobre o Novo Banco. Tinha sido precisamente esse tirar do tapete de Marcelo a Centeno a gota de água que levara o ministro a falar com o primeiro-ministro na noite anterior.

Mas perto das 14h a Presidência da República emite uma nota a corrigir a versão que o Governo pusera nos jornais: Marcelo reiterou a Centeno a "sua posição, ontem expressa, segundo a qual não é indiferente, em termos políticos, o Estado cumprir o que tem a cumprir em matéria de compromissos num banco, depois de conhecidas as conclusões da Auditoria cobrindo o período de 2018, que ele próprio tinha pedido há um ano, conclusões anunciadas para este mês de Maio, ou antes desse conhecimento". E junta: "Sobretudo nestes tempos de acrescentados sacrifícios para os Portugueses".

Ou seja: Marcelo continua a alinhar com a versão de que era possível o Estado cumprir o contrato com o banco e esperar até Julho pela auditoria, contrariando publicamente Centeno. A paz alcançada com Costa não chegou a Belém. Tal como a SÁBADO já publicou, citando três fontes conhecedoras do contrato, esperar por uma auditoria que não estava prevista no contrato e incumprir o prazo da transferência seria desrespeitar o contrato com o comprador de 75% do Novo Banco, pondo potencialmente risco regulatório no banco e jurídico e financeiro no Estado.

Dia 14, 14h30: "A crise foi ultrapassada"

Quase ao mesmo tempo que saía a nota de Belém, e antes de entrar no debate parlamentar sobre o Programa de Estabilidade, o ministro das Finanças dá ao Expresso uma citação só: "A crise acabou". Centeno reconhece o óbvio, que houve uma crise, e que põe água na fervura, em articulação com o primeiro-ministro, algo raro nos últimos dias. Mas nas horas seguintes iria voltar ao ataque.

Dia 14, 18h30: Centeno denuncia "debate sem sentido"

Durante o debate foram várias as críticas ao caso da transferência, com Mariana Mortágua a interrogar-se sobre se o novo Orçamento do Estado ainda terá Centeno como ministro. Foi já perto do fim que o ministro respondeu de forma contundente às críticas e à tese de que era preciso esperar pela auditoria, lançada pelo primeiro-ministro no dia 22 de Abril no Parlamento (e repetida no dia 7 de abril) e reiterada pelo Presidente da República horas antes."Não permitirei, enquanto for ministro, que uma instituição bancária que tem as portas abertas possa ser prejudicada por um debate parlamentar sem qualquer sentido", afirmou Centeno. O debate parlamentar era sobre o facto de a transferência ter sido feita ao arrepio da garantia política dada pelo primeiro-ministro de que o governo iria esperar pelo resultado da auditoria – mas o recado vai direito a Belém e ao próprio António Costa, os principais proponentes da tese de que era possível esperar pela auditoria e cumprir o contrato. Entre as desculpas oficiais e oficiosas, a batalha continua.