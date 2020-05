A auditoria em curso feita pela Deloitte ao Novo Banco, assim como a que vai incidir sobre as contas de 2019, não poderá servir para condicionar antecipadamente o empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução, para este injectar no Novo Banco. A vontade de esperar pelo resultado da auditoria para transferir o dinheiro, expressa pelo primeiro-ministro, significaria incumprir o contrato com o Lone Star, com risco de litigância para os contribuintes e risco regulatório para o Novo Banco – um cenário que não terá sido articulado pelo próprio primeiro-ministro com Mário Centeno, que no dia 16 de Abril garantira no Parlamento que iria cumprir o contrato.

Eram vários os obstáculos à ideia de esperar pelo resultado da auditoria. Em primeiro lugar, a lei que desde 2019 define que o Governo lance uma auditoria sobre actos de gestão de um banco que tenha recebido fundos públicos só tem efeito depois da transferência e não antes. , Mesmo que esta lei permitisse agir preventivamente, haveria outra barreira legal: o contrato com o fundo Lone Star. O contrato de venda do Novo Banco, assinado em 2017 e defendido pelo próprio Governo de António Costa, não prevê que o Governo tenha poderes para lançar uma auditoria cujo resultado possa pôr em causa o montante a injectar pelo Fundo de Resolução no banco, apurou a SÁBADO junto de três fontes conhecedoras do contrato.

O contrato define que após a aprovação das contas na Assembleia Geral de accionistas do Novo Banco há duas verificações: a primeira, pela pequena comissão de acompanhamento de venda do banco, constituída por duas pessoas; e a segunda, feita pela consultora Oliver Wyman, contratada pelo Fundo de Resolução para agir como verificadora. O Fundo de Resolução pode impor modificações em alguns actos de gestão – como vendas de créditos malparados, por exemplo –, mas a partir do momento em que reconhece como válido o valor de perdas apresentadas pela gestão tem de injectar o dinheiro. Este injecção ocorre até 30 dias depois da aprovação das contas, o que tipicamente calha nos primeiros dias de Maio.

Três quartos do capital do Novo Banco foram vendidos em 2017 com um mecanismo de garantia para o comprador Lone Star, um fundo de capital privado norte-americano: quando as perdas com um determinado conjunto de activos, dos quais 75% eram maus créditos, significar que o rombo no capital leva o rácio abaixo de um determinado limite, o Fundo de Resolução tem de injectar dinheiro até colocar o rácio de capital do banco nesse limite. A garantia tem um texto de 3,89 mil milhões de euros, dos quais já se esgotaram cerca de 3 mil milhões de euros.

Como o Fundo de Resolução – uma entidade pública financiada pelas contribuições dos bancos – não tinha dinheiro suficiente para assumir este encargo, o Estado assumiu-se como financiador: os contribuintes emprestam o dinheiro ao Fundo de Resolução, com um limite anual de 850 milhões de euros. Este empréstimo passa pelo Parlamento aquando da aprovação da lei do Orçamento do Estado em cada ano, uma forma que o Governo encontrou para blindar politicamente a operação (e que o Bloco de Esquerda quer alterar).

Duas das fontes ouvidas pela SÁBADO apontam que o incumprimento do contrato traria riscos de ordem diferente. O primeiro seria regulatório: o não recebimento da verba necessária para repor os rácios deixaria o Novo Banco abaixo dos limites definidos pelo Banco Central Europeu. O segundo seria jurídico e financeiro: a exposição a este risco poderia levar o accionista principal do banco, o Lone Star, a querer litigar, um risco tanto maior quanto mais exposto ficasse o Novo Banco perante o BCE. Os contribuintes são credores do Fundo de Resolução e o Fundo é ainda accionista do Novo Banco, com 25% do capital.

Centeno foi claro: é para cumprir

Para o Ministério das Finanças o cumprimento do contrato nunca esteve em dúvida. No dia 16 de Abril, o ministro Mário Centeno foi claro na audição parlamentar na comissão de Orçamento e Finanças. "Vamos cumprir de maneira rigorosa o contrato com o Fundo de Resolução no que toca ao Novo Banco", afirmou Centeno. O ministro considerou que "é de bom tom que o Estado assim o faça", ou seja que cumpra os contratos.

Esta afirmação foi feita apenas seis dias antes de António Costa fazer a primeira de duas intervenções no Parlamento sobre o tema do Novo Banco. No dia 22 de Abril, numa resposta rápida lida a partir de um papel, António Costa dava uma resposta que poderia querer sugerir um caminho diferente do de Centeno.

"A auditoria sobre o Novo Banco que nós determinámos está em curso e será concluída em Julho e é fundamental para fazermos as decisões que temos a fazer nos termos, aliás, daquilo que está contratado", afirmou perante perguntas em tom crítico feitas por Catarina Martins, do BE, e André Silva, do PAN. A frase refere, contudo, uma impossibilidade, já que o contratado não prevê que a auditoria condicionasse a transferência de 2019.



Não havia membros da equipa ministerial das Finanças presentes no debate. No Ministério das Finanças, segundo apurou a SÁBADO, ninguém parece ter sido informado do alcance real que o primeiro-ministro queria dar à sua frase dita a meio do debate, no meio de respostas sobre outro tema. Na administração do Novo Banco, sabe a SÁBADO, ninguém foi informado pelas Finanças ou pelo Fundo de Resolução de que os planos tinham mudado. A SÁBADO perguntou ao gabinete do primeiro-ministro se depois do debate quinzenal de dia 22 houve articulação com o ministério das Finanças para mandar esperar pelo resultado da auditoria – o que seria uma mudança significativa de rumo – mas não obteve resposta.

As intenções do primeiro-ministro ficaram mais claras na segunda intervenção sobre o tema, no debate quinzenal a 7 de Maio. "A resposta que tenho para lhe dar não tem grande novidade relativamente à última vez que me fez a pergunta, ou seja, a auditoria está em curso e até haver resultados da auditoria não haverá qualquer reforço do empréstimo do Estado ao Fundo de Resolução para esse fim", disse Costa, em resposta novamente à líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins. Ou seja: era mesmo para esperar.

Nessa altura, contudo, já a transferência de 850 milhões de euros do Tesouro para o Fundo de Resolução tinha sido autorizada pelas Finanças, em cumprimento do contrato, como habitual. Costa, que no início do debate não sabia da transferência, foi aparentemente apanhado de surpresa quando nessa mesma noite o Expresso noticiou que o dinheiro já tinha seguido a 5 de Maio. No dia seguinte ao debate o primeiro-ministro pediria desculpas em privado a Catarina Martins e diria publicamente que não fora informado da transferência, fazendo rebentar o caso.

As Finanças reagiriam um dia depois através do secretário de Estado com a tutela do dossiê do Novo Banco, Ricardo Mourinho Félix, que disse que o ministério basicamente seguira o que "está predefinido no contrato" e que "o momento em que são feitas as injecções não varia muito de ano para ano". São no início de Maio. No ano passado, por exemplo, foi no dia 3.