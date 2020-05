"Ao dia de hoje temos 673 doentes internados", 112 deles em unidades de Cuidados Intensivos, continuou Costa, lembrando que o número de internados em estado grave continua a decrescer. O primeiro-ministro lembrou ainda que Portugal está em 4.º lugar nos países europeus que mais testam por milhão de habitantes.



A partir de segunda-feira irão abrir lojas até 400 metros quadrados, bem como irão abrir restaurantes, cafés e esplanadas, com lotação limitada a metade e restrições negociadas com a AHRESP. O primeiro-ministro reconheceu que as restrições irão afetar pesadamente a restauração, mas pede um esforço para que a 1 de junho se possa retirar a restrição à limitação e manter apenas regras sobre distanciamento físico.



O primeiro-ministro acrescentou ainda que as celebrações religiosas serão retomadas a 30 de maio. A 1 de junho serão parcialmente desconfinadas as pessoas que têm estado em teletrabalho, embora não seja obrigatório que todas regressem.



O primeiro-ministro, António Costa, anunciou ainda que a partir de segunda-feira serão retomadas as visitas a lares de idosos por parte de familiares, embora ainda com restrições em relação ao número de pessoas. "A partir de segunda-feira vai ser possível retomar as visitas a lares por parte de familiares", declarou o primeiro-ministro, após referir que as restrições a estas visitas "foi uma das decisões mais difíceis" tomadas pelo seu executivo.



O regresso das visitas por parte de familiares, porém, segundo António Costa, continuarão a ter restrições em termos de número de pessoas e de normas de distanciamento social no interior dos lares.



Portugal contabiliza 1.190 mortos associados à covid-19 em 28.583 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais seis mortos (+0,5%) e mais 264 casos de infeção (+0,9%).

Das pessoas infetadas, 673 estão hospitalizadas, das quais 112 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados é de 3.328.