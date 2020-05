Marcelo foi às compras de máscara e calções

Ver esta publicação no Instagram Num Hipermercado de Cascais. Como não curtir?! Uma publicação partilhada por Eduardo Madeira (@eduardo.madeira8) a 17 de Mai, 2020 às 9:15 PDT

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa , foi fotografado, na tarde deste domingo, numa ida às compras num hipermercado em Cascais. Na fila, Marcelo, de calções e máscara, espera pela sua vez para pagar as compras, respeitando as regras de distanciamento social em vigor devido à pandemia de covid-19 As imagens foram partilhadas na conta de Instagram do humorista Eduardo Madeira. "Num hipermercado de Cascais. Como não curtir?!", lê-se na legenda da publicação, que recolhe muitos elogios e algumas piadas sobre a ida às compras do Chefe de Estado.Já da parte da manhã, Marcelo tinha ido às compras mas numa visita oficial ao Mercado Municipal da Ericeira, com o objetivo de prestar uma "homenagem à pesca e à agricultura portuguesas, que aguentaram estes meses, continuaram a trabalhar, não pararam".