Daniel Oliveira: "Maiores avanços foram quando a esquerda dominava o aparelho do Estado, as escolas, etc"

Daniel Oliveira, ex-jornalista e comentador político, defendeu na apresentação do novo livro de Diogo Faro que a esquerda está a cometer vários erros. Um deles é a forma como por vezes debate no espaço público questões como o racismo e a homofobia: "Quando nós falamos dos alarves, dos homofóbicos alarves, dos pobres – não estou a falar dos Nunos Melos desta vida... – às vezes há uma patine, um toque classicista neste discurso que a mim às vezes… Não, não é por aí. É tão errado como o discurso racista e o homofóbico."



A esquerda, diz, deve construir pontes - ou pelo menos Daniel Oliveira diz que o tenta fazer, relatando até um episódio com dois polícias municipais que eram "eleitores do Chega" com quem esteve "a falar três horas, uma boa conversa, em que eles disseram muitas coisas racistas, muitas coisas machistas, e construiu uma ponte com duas pessoas que são muita coisa para além do que o partido em que vão votar."



A apresentação de Processo de humanização em curso contou ainda com a participação de Guadalupe Amaro ("mulher trans e quer fazer a cirurgia de redesignação de género") e da youtuber Mariama Injai (aka AfroMary). A primeira dissertou sobre identidade de género, a segunda sobre racismo. O vídeo pode ser visto aqui.