Fernando José Salgueiro Maia foi um dos capitães do Exército Português que liderou as forças revolucionárias durante a Revolução de 25 de Abril de 1974. "Sabias que naquele dia tinhas uma missão e cumpriste-a da melhor maneira: de corpo e alma!", começa por escrever Catarina.







A filha do militar lembra a luta e a coragem do pai: "Lutaste por nós, pelo teu País! Lutaste por tudo aquilo em que acreditavas! Lutaste para que todos pudessem sonhar! Lutaste para que esses mesmos sonhos se realizassem! Lutaste pela memória daqueles que nunca regressaram e por aqueles que iriam partir em breve! E quando tudo terminou voltaste a casa sem pretensões! Voltaste a ser o marido, o filho, o amigo, o colega... Voltaste a vestir a farda com o mesmo orgulho com que sempre a envergaste!", escreve.



Catarina Salgueiro da Maia reconhece que apesar de não ser possível celebrar esta data na rua, devido à pandemia de coronavírus, é importante fazê-lo "para que a luta não seja esquecida".



"Obrigada, Pai!! Obrigada por nunca desistires do teu País mesmo quando o teu País "desistiu" de si próprio! Obrigada a todos os que naquela madrugada saíram e não cruzaram os braços!", termina.



A filha do militar Salgueiro da Maia, Catarina Salgueiro da Maia, fez este sábado uma homenagem ao pai no Facebook, no dia em que se comemoram 46 anos de liberdade em Portugal.