A coordenadora bloquista, Catarina Martins, garantiu esta quinta-feira que, se sair mais forte das eleições, na segunda-feira, "o BE contará para novas soluções que partem precisamente de onde a gerigonça parou", ou seja, "um novo começo".No penúltimo dia de campanha, num comício que junta cerca de 700 pessoas na Alfândega do Porto, Catarina Martins decidiu responder àquilo que parecia ser um segredo sobre o pós-eleições porque no BE não se guardam "surpresas para segunda-feira"."E se formos mais fortes - e eu acho que vamos ser - todo o país sabe na segunda-feira que o Bloco de Esquerda contará para novas soluções que partem precisamente de onde a gerigonça parou. Um novo começo", comprometeu-se.Este novo começo, segundo a líder bloquista, será feito "partir do que mais importante ficou por fazer" na legislatura que agora termina."Acabar com a precariedade, recuperar a dignidade do trabalho e do salário, salvar o Serviço Nacional de Saúde, iniciar uma resposta verdadeira à crise climática", enumerou.Catarina Martins garantiu assim que os bloquistas não têm "segredos para a gente deste país" e estão "preparados para tudo"."Esta é uma grande campanha, está quase no fim, mas eu por hoje despeço-me do Norte por esta campanha e volto para votar no domingo", disse, já no final do discurso, momento para o qual guardou contar "o que se vai passar na segunda-feira".Segundo Catarina Martins, esta tem sido uma pergunta que que lhe têm feito "muitas vezes, jornalistas e não só, como se fosse um segredo"."Mas vou contar-vos: se a força incrível que sentimos a crescer nas duas últimas for para valer - e eu sinto que é -, se no domingo o Bloco de Esquerda sair mais forte - e eu acho que vai mesmo sair -, se tivermos conseguido evitar uma maioria absoluta do PS - e estamos todos os dias a trabalhar porque só um Bloco mais forte a pode evitar -, então, se o Bloco de Esquerda estiver mais forte, tudo aquilo que alcançámos nos últimos quatro anos terá sido mais do que um breve parêntesis na política do país e na melhoria da vida das pessoas", assegurou.Nestes quatro anos, durante os quais houve um acordo inédito à esquerda que apoio o Governo minoritário do PS, a dirigente do BE considera que foram dados "os primeiros passos"."E não há quem não saiba no país que nós cumprimos todos os nossos compromissos. As pessoas conhecem a fibra desta gente do Bloco, conhecem a nossa garra, o nosso compromisso com o mandato de que nunca abrimos mão", enalteceu.