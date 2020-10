A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), que hoje anunciou o voto contra no Orçamento do Estado de 2021 (OE2021) na generalidade, encara o debate na especialidade "sem tabus" e admitiu que "não encerrou nenhum processo negocial".

O BE vai ver "com atenção como são votadas as propostas no parlamento, no debate na especialidade", mas deixou o aviso de que não aceitará um orçamento que "falha à emergência social" criada pela pandemia de covid-19, afirmou Catarina Martins, numa conferência de imprensa, na sede do BE, em Lisboa.

"O Bloco de Esquerda não encerrou nenhum processo negocial", afirmou Catarina Martins, explicando que o partido tinha, nesta fase, que tomar uma decisão quanto ao Orçamento "tal como está formulada".

Já nas perguntas e respostas, Catarina Martins disse que o Bloco "fará o seu processo de especialidade", dizendo que "não há tabu nessa matéria", e que "não decide o seu voto contra sem ponderar bem as condições e possibilidade de negociações que existem ou não existem".

A coordenadora do BE insistiu que um Orçamento do Estado que "falha ao país não tem o voto do Bloco de Esquerda".