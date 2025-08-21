Ministro da Coesão Territorial falou depois da reunião com os autarcas de municípios afetados pelos incêndios. Apoios até 10 mil euros vão ser aprovados no máximo em 10 dias.
O ministro da Economia e da Coesão Territorial falou aos jornalistas esta quinta-feira depois da reunião com quase 30 autarcas dos municípios afetados pelos incêndios, prometendo uma resposta rápida do Governo às pessoas que sofreram prejuízos. "Nos próximos dias, as pessoas vão poder apresentar os pedidos aos seus municípios e depois as CCDR aprovaram em 10 dias. Estamos a falar de prejuízos até 10 mil euros que não precisam de documentação", sublinhou Castro Almeida que já tinha avançado com esta medida, há umas semanas.
Castro Almeida aborda apoios para municípios afetados por incêndiosESTELA SILVA/LUSA
Estas declarações surgem antes do Conselho de Ministros extraordinário, marcado para quinta-feira à tarde, que vai anunciar medidas de apoio às populações afetadas pelos incêndios que nas últimas semanas têm assolado principalmente o norte e centro do País. Castro Almeida antecipou que "será aprovada uma lei para vigorar para futuro. No ano passado fizemos uma para vigorar apenas no ano passado e agora vamos fazer uma para vigorar para futuro."
Durante uma visita a uma fábrica, o governante deixou uma garantia: "O Estado não é rico, mas tem de estar cá para estas situações e tem de ser solidário. Esta empresa tem funcionários e precisa de voltar a trabalhar. Vamos apoiar". Porém, deixou antever que estes apoios sejam mais demorados do que os particulares com prejuízos até aos 10 mil euros, um universo que o ministro antecipou que possam ser, só no Norte, mais de 5.000 pessoas.
Castro Almeida: "O Estado não é rico, mas tem de estar cá para estas situações"
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui ,
para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana. Boas leituras!
O descontentamento que se vive dentro da Polícia de Segurança Pública resulta de décadas de acumulação de fragilidades estruturais: salários de entrada pouco acima do mínimo nacional, suplementos que não refletem o risco real da função, instalações degradadas e falta de meios operacionais.