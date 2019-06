Ainda indignado mas com a certeza de que esta luta não pode parar. Agora que está demonstrado que os mails são verdadeiros é altura de as autoridades agirem em conformidade. Para todos os que lutam pela verdade o melhor está para vir pic.twitter.com/PB8IE9V87G — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 8 de junho de 2019





Esta sexta-feira, o diretor de comunicação do FC Porto publicou também uma fotografia nas redes sociais do concerto da banda Interpol, durante o NOS Primavera Sound, realizado no Porto, indicando que "lhe veio uma ideia à cabeça", numa referência indireta às "àguias".



E de repente veio-me uma ideia à cabeça... pic.twitter.com/x9cQFtHSUU — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) 7 de junho de 2019





Francisco J. Marques regressou este sábado ao Twitter mostrando-se "ainda indignado" com ado Tribunal Judicial da Comarca do Porto, que condenou o FC Porto e o diretor de comunicação dos dragões no caso dos emails. J. Marques garante que "a luta continua" e que "o melhor está para vir"."Ainda indignado mas com a certeza de que esta luta não pode parar. Agora que está demonstrado que os mails são verdadeiros é altura de as autoridades agirem em conformidade. Para todos os que lutam pela verdade o melhor está para vir", escreveu.