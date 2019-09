O incêndio que deflagrou hoje, pelas 13:36, em Ervões, Valpaços, e que obrigou à evacuação de uma aldeia, já passou para o concelho vizinho de Chaves, disse à Lusa fonte da proteção civil.Neste momento, o fogo, com quatro frentes ativas, chegou a Gondar, em Chaves, distrito de Vila Real, sendo agora o "maior obstáculo" ao combate às chamas o "vento forte" e as suas mudanças de direção.Uma aldeia do concelho de Valpaços foi evacuada e pelo menos três casas destruídas pelo incêndio, adiantou à Lusa fonte da câmara local."A localidade de Valongo foi já evacuada e pelo menos três casas arderam", explicou.A aldeia de Celeirós poderá ser também evacuada devido ao fogo, acrescentou a fonte.Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o fogo, que deflagrou pelas 13:36, está a ser combatido por 330 bombeiros, apoiados por 101 viaturas e quatro meios aéreos.