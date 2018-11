Os resultados são de um estudo da Universidade Minho, encomendado pela Associação Comercial do Porto, que propõe uma revisão uma revisão do modelo de compra de bens e serviços pelo Governo.

O Estado português realiza 80% das suas compras de bens e serviços a negócios presentes na Área Metropolitana de Lisboa. Os municípios seguem a mesma tendência, com 40% dos negócios feitos com empresas da região da capital.

Este cenário foi descrito num estudo elaborado pelos investigadores Fernando Alexandre, João Cerejeira, Miguel Portela, Miguel Rodrigues e Hélder Costa da Universidade do Minho, tendo sido pedido pela Associação Comercial do Porto (ACP), noticia o Jornal de Notícias. Será apresentado na próxima terça-feira numa sessão pública no Palácio da Bolsa.

Os investigadores analisaram 85.005 contratos registados na base de contratos públicos online, celebrados em 2016 entre 1705 entidades públicas (centrais e locais) e mais de 15 mil empresas. Com base nesta amostra, concluíram que 77% das vendas ao Estado foram feitas por empresas da região de Lisboa, apesar de 51% das entidades para quem foram direccionados esses bens e compras estarem sediados na zona Centro e no Grande Porto.

Na administração local, o mesmo registo mantém-se, embora a desproporção seja menor: os municípios firmaram 40% dos contratos com empresas da Área Metropolitana de Lisboa, em detrimento do Norte e Centro que tiveram 32% e 21% das vendas, respectivamente.

Há uma segunda tendência que se verifica: as câmaras do Centro e Norte gastam mais em serviços e compras nas suas regiões, enquanto as do Alentejo e Algarve fazem a maior parte das compras das autarquias na zona de Lisboa.

Além destas conclusões, a equipa da Universidade do Minho notou que em 5,7% dos contratos, o Estado pagou mais do que o valor contratado, atitude que se repetiu nas autarquias em 3,6% dos contratos celebrados.

Os investigadores avisam que ao privilegiar as empresas na capital, o Estado está a aumentar o "crescimento da região mais rica do país" e relembram que a compra a fornecedores nacionais é um instrumento de combate ao desemprego, de inovação e de "promoção de oportunidades de pequenas e médias empresas" (PME), afirmam, citados pelo JN.

Desta forma, tendo em conta o centralismo das próprias compras e as assimetrias regionais, o ACP sugere que haja uma revisão do modelo das aquisições públicas e que parte das compras do Estado passem a ser efectuadas pelas autarquias, eliminado simultaneamente as barreiras burocráticas das PME no acesso à contratação pública.

A ACP propõe ainda que haja uma deslocalização das entidades reguladoras para fora da capital, num plano de dez anos, o que "ajudaria a promover uma maior independência face ao poder político, económico e administrativo", defende Nuno Botelho, presidente do organismo. No mesmo sentido, sugere a relocalização do Tribunal Constitucional, Tribunal de Contas, Provedoria da Justiça e Supremo Tribunal de Justiça em Coimbra.