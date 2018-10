O ministro das Finanças está a desenhar o Orçamento do Estado para 2019 com uma meta de crescimento de 2,2%, um número que fica apenas uma décima abaixo das projecções avançadas em Abril.

O Governo está a preparar o Orçamento do Estado para 2019 assumindo um cenário macroeconómico no qual o PIB cresce 2,2%, apurou o Negócios. Este valor corresponde a uma descida marginal face à variação deste ano, cuja expectativa a equipa do Ministro das Finanças mantém em 2,3%.



A taxa de crescimento do PIB com que o Executivo está agora a contar para o próximo ano fica apenas uma décima abaixo do valor que tinha sido assumido em Abril, no Programa de Estabilidade. O número continua assim acima das projecções que têm sido apresentadas pelas instituições internacionais. Ainda esta terça-feira, no World Economic Outlook, o Fundo Monetário Internacional manteve a previsão de 1,8% para o crescimento português em 2019.



Quanto à taxa de desemprego, Mário Centeno está a assumir uma meta de 6,3% em 2019, seis décimas abaixo da nova previsão para 2018, de 6,9%. O valor corresponde a uma forte melhoria face às projecções para o mercado de trabalho que foram assumidas em Abril. Na altura, o ministro das Finanças inscreveu no Programa de Estabilidade uma meta de 7,2% para a taxa de desemprego de 2019.



Comparando com as projecções do FMI, o Governo parece estar também mais optimista: a instituição liderada por Christine Lagarde aponta para uma taxa de desemprego de 6,7% no próximo ano.



O enquadramento macroeconómico com que o Governo está a trabalhar será hoje entregue aos grupos parlamentares, que ficarão assim a conhecer as bases para elaborar o Orçamento do Estado do próximo ano, o último da actual legislatura.