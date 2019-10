Casal ferido com gravidade após agressão do filho com uma navalha em Portalegre

Um casal ficou este sábado ferido com gravidade após ter sido agredido na sua habitação pelo filho com uma navalha, em Portalegre, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Direção Nacional da PSP.A fonte da PSP indicou que o homem, com cerca de 40 anos, entregou-se à polícia, em Portalegre, após ter agredido os pais com "uma navalha tipo militar", sendo ainda "desconhecidos os motivos" das agressões.Segundo a mesma fonte, o casal foi transportado para o hospital de Portalegre e cerca das 22:00 "estava no bloco operatório".Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre referiu que os agredidos são um homem, de 66 anos e uma mulher, de 62, tendo a ocorrência sido registada na Rua de São Bartolomeu.A investigação do caso passou para a alçada da Polícia Judiciária, de acordo com a fonte da PSP.Segundo a fonte do CDOS, o alerta foi dado às 18:13, tendo sido mobilizados para o local operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Portalegre e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER), além da GNR.