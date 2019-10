Sindicato apela aos tripulantes de cabine da Azores Airlines para não aderirem à greve

O Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) apelou este sábado aos tripulantes de cabine da companhia aérea açoriana Azores Airlines para não aderirem à greve convocada para o período entre 25 e 28 de outubro."Nestes quatro dias em específico há greve porque ela não podia ser desconvocada, mas como a companhia cumpriu com o que tinha prometido, por uma questão de boa-fé, o sindicato emitiu um pedido de não adesão", adiantou à Lusa fonte do SNPVAC.A companhia aérea confirmou também em comunicado de imprensa, que só cancelou um voo hoje, por razões meteorológicas."Do total de 20 voos planeados para o dia de hoje, foram realizados, até às 16:00 locais [mais uma em Lisboa], os voos programados, exceção feita, à ligação Ponta Delgada-Las Palmas-Ponta Delgada, cancelada por razões meteorológicas", avançou a Azores Airlines.Segundo a companhia aérea, "os passageiros que se encontravam nestas ligações foram reacomodados em voos extraordinários, a realizar no dia 27 de outubro, tendo sido prestada a assistência em terra habitual nestas circunstâncias".O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil já tinha convocado uma greve dos tripulantes de cabine da Azores Airlines entre os dias 18 e 21 deste mês.