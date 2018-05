Ministério Público abriu um novo inquérito sobre o documento que causou controvérsia no julgamento do "caso das secretas", mas que António Costa manteve-o classificado como Segredo de Estado.

O juiz Carlos Alexandre vai ser chamado a depor sobre o Manual de Procedimentos dos Serviços de Informações. De acordo com informações recolhidas pela SÁBADO, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal abriu um novo inquérito sobre o documento, na sequência de uma entrega do mesmo feita pelo próprio magistrado à Procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal. Como o tal Manual de Procedimentos continua classificado como "segredo de Estado", o objecto do inquérito será o crime de "Violação do Segredo de Estado", isto é, de que forma é que o mesmo chegou às mãos do juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal.

Em Setembro de 2016, numa entrevista ao semanário Expresso, Carlos Alexandre afirmou ter na sua posse um alegado manual de operações dos serviços de informações, que lhe foi deixado na sua caixa de correio. Na altura, o documento estava a ser alvo de muita controvérsia no julgamento do chamado "processo das secretas", que envolveu o antigo director do Serviço de Informações Estratégicas e Defesa, Jorge Silva Carvalho, o então director operacional do SIED, João Luís, um agente do Serviço de Informações e Segurança (SIS), Nuno Dias, e a sua companheira Gisela Teixeira, antiga funcionária da Nós. Os arguidos foram condenados em primeira instância e na Relação de Lisboa pelo acesso ilegal à facturação detalhada do telemóvel do jornalista Nuno Simas.

Durante o julgamento, alguns arguidos pediram acesso ao documento, alegando que o mesmo incentivava práticas ilegais nas secretas, como por exemplo o acesso a dados pessoais junto das operadoras de telecomunicações. No recurso da condenação em primeira instância, Jorge Silva Carvalho, recordando que o caso começou com uma fuga de informação do interior do SIED para o jornalista, afirmou que para detectar o seu autor dentro dos serviços secretos, "agiu segundo o modus operandi, que sempre lhe foi incutido", argumentou o seu advogado, João Medeiros.

Ainda no julgamento, o Ministério Público pediu a extracção de uma certidão para investigar suspeitas sobre a conduta dos serviços de informações, na sequência das declarações prestadas por João Luís, que afirmou ser prática comum dos serviços o acesso a facturações detalhadas dos telemóveis. O antigo director operacional adiantou ainda que as "secretas" possuem "meios técnicos" de escutas e vigilâncias. As defesas de João Luís e Jorge Silva Carvalho, ex-director do SIED, condenado a 4,5 anos de cadeia, também com a possibilidade de a pena ser suspensa, alegaram ainda que o "Manual de Procedimentos" dos serviços admite estas práticas. No "glossário" do documento são feitas referências a "escuta activa" e "escuta passiva" e "monitorização das comunicações".

A questão chegou a ser investigada no processo 219/16.2TELSB do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), mas tudo acabou arquivado, porque o primeiro-ministro, António Costa, não levantou o Segredo de Estado quer aos operacionais das secretas, que ficaram impedidos de prestar declarações, quer quanto ao documento.