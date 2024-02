Cartaz racista em Lisboa é de ala do Chega

Na Rotunda do Relógio, em Lisboa, ergue-se um cartaz de fundo azul com um emoji gigante de óculos de sol e uma mensagem em letras garrafais. “Sorria… Está a ser substituído!” É uma referência à Grande Substituição, teoria de “tradição antissemita e racista” com mais de um século de existência que alerta para uma “onda de imigração não Ocidental” que visa substituir os europeus, descreve o politólogo Cas Mudde, especialista em ultradireita. A teoria nasceu em França e tem ainda menos sentido em Portugal, um País onde os imigrantes são apenas 7,5% dos residentes (contra 92,5% de portugueses). No cartaz, um QRCode leva-nos para as redes sociais dos autores da propaganda radical: o movimento Identidade e Futuro (IeF), grupo caracterizado por uma nau com o símbolo do Chega. Trata-se de “um grupo de militantes que se uniu para defender as questões identitárias dentro do partido” e “condicionar a agenda da direção”, segundo relatam membros da direção nacional do Chega à SÁBADO. Nas fileiras do movimento está Luís Graça, o antigo rosto da ala mais extremada do partido, outrora presidente da mesa da convenção do Chega, com um passado no PNR e na criação do movimento neofascista Nova Ordem Social (NOS).