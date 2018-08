Directrizes do sistema de gestão de operações definem que o incêndio de Monchique devia ter passado para a alçada do comando logo no sábado devido ao número de operacionais mobilizados. ANPC diz que os números são valores de "referência".

A Autoridade Nacional de Protecção Civil não cumpriu as regras por si definidas após os incêndios de Pedrogão Grande, em Junho do ano passado, e demorou mais tempo do que o devido a passar o combate às chamas em Monchique para a alçada do comando nacional da ANPC.



Foi na terça-feira que o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, revelou que o comando do dispositivo de combate ao fogo de Monchique passava das mãos do comandante distrital Vaz Pinto para as mãos do comandante nacional. Mas, segundo o Público, tal decisão devia ter sido tomada logo na madrugada de sábado, altura em que o número de operacionais mobilizados ultrapasso os 648.



As novas regras do sistema de gestão de operações foram implementadas em Abril e indicam que esse é o valor a partir do qual se deve accionar a Fase V das operações. Desse modo, torna-se obrigatório que as operações passem a ser lideradas por um comandante de agrupamento ou pelo comando nacional da ANPC. De acordo com a mesma fonte, o site da Protecção Civil indica que não existe actualmente um comandante de agrupamento distrital do Algarve, sendo que a opção tinha que ser o topo hierárquico do organismo.



As novas regras foram implementadas por um despacho assinado pelo presidente da ANPC, tenente-general Mourato Nunes, no final de Março e publicadas em Diário da República no início de Abril.

Esta quinta-feira, em conferência de imprensa, a segunda comandante nacional, Patrícia Gaspar, garantiu que o SGO permite "flexibilidade" na avaliação e que os números inscritos na lei são valores de "referência". Segundo o Público, a legislação não diz que a regra é "flexível" ou que os números são apenas de "referência".



O incêndio em Monchique lavra desde sexta-feira e já queimou mais de 22.700 hectares. O número de feridos subiu para 36, um dos quais grave, sendo que 19 são bombeiros.