Carro roubado caiu ao rio Douro, no Porto

Um carro furtado e sem ocupantes caiu hoje ao Rio Douro, em Valbom, distrito do Porto, sem causar feridos, adiantou hoje à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a página do CDOS, o alerta foi dado pelas 14:50.

No local do incidente estiveram em buscas 16 operacionais, apoiados por cinco viaturas.