Sábado – Pense por si

Portugal

Carneiro diz que críticas internas não são fraqueza mas riqueza do PS

Lusa 21 de julho de 2025 às 21:42
As mais lidas

O contrário dessa diversidade "é mesmo o autoritarismo, é o maniqueísmo que outros procuram trazer para a vida política", disse o socialista.

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, afirmou hoje em Coimbra que as críticas internas não são sinais de fraqueza, mas da riqueza de um partido que sabe acolher a diversidade.

ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

"Quando olharem para esses aparentes e criticados sinais de fraqueza, porque aparecem várias vozes do PS - uns dizem uma coisa, outros dizem outra -, isso é sinal da nossa riqueza e da nossa diversidade", afirmou o líder socialista, que falava numa sessão de apresentação dos candidatos às juntas de freguesia da coligação Avançar Coimbra, encabeçada pela ex-ministra Ana Abrunhosa, e que junta PS, Livre, PAN e o movimento Cidadãos por Coimbra (cujos membros estarão representados nas listas por indicação de forças da coligação por impossibilidade legal de a integrar).

Pegando no exemplo da candidatura encabeçada por Ana Abrunhosa à Câmara de Coimbra, o secretário-geral do PS afirmou que o partido que lidera é "como uma grande casa comum de encontro".

"A grande riqueza do Partido Socialista é essa diversidade, que é interior, que é interna, mas que é esta diversidade de acolher, de se abrir às expressões cívicas e às expressões políticas que estão expressas noutros movimentos e identidades", salientou.

O contrário dessa diversidade "é mesmo o autoritarismo, é o maniqueísmo que outros procuram trazer para a vida política", disse, alertando para visões de "partidos autoritários e monolíticos".

Para José Luís Carneiro, Ana Abrunhosa é a expressão dessa forma de entender e compreender o mundo.

A cabeça de lista da coligação às eleições autárquicas de 12 de outubro reiterou que Coimbra "não pode continuar a viver na sombra do que já foi".

"Não me resigno, não me queixo, arregaço as mangas e trabalho", disse.

Falando de uma coligação "de vontades e de visões", Ana Abrunhosa defendeu uma "Coimbra global, capaz de competir com as melhores cidades da Europa".

Escolas que sejam também centros culturais, a desburocratização da Câmara de Coimbra, um sistema de transportes "eficaz" e "tendencialmente gratuito", habitação acessível, uma cidade com mais jardins e espaços verdes e orçamentos participativos locais foram algumas das ideias que lançou durante o seu discurso.

Na sua intervenção, Ana Abrunhosa deixou ainda uma palavra de agradecimento ao anterior presidente da Câmara de Coimbra, Manuel Machado, presente na sessão, que falhou a sua reeleição pelo PS para um terceiro mandato consecutivo nas últimas autárquicas para a coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/NC/PPM/A/RIR/V/MPT), liderada por José Manuel Silva.

"Reconhecemos o passado, com tudo o que ele representa", afirmou.

Na sessão, também falaram a porta-voz do PAN, Inês Sousa Real, a cabeça de lista do Livre por Coimbra nas últimas legislativas, Clara Cruz Santos, e o coordenador do movimento Cidadãos por Coimbra, João Gouveia Monteiro, que entendeu a coligação como "uma larga esplanada", num caminho "arriscado" e que "não é para qualquer um".

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Eleições Política Partido Socialista José Luís Carneiro
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Carneiro diz que críticas internas não são fraqueza mas riqueza do PS