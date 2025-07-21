Sábado – Pense por si

65 operacionais combatem fogo numa fábrica no Cercal do Alentejo

Lusa 21 de julho de 2025 às 22:14
Uma das missões dos bombeiros tem sido evitar que as chamas se propaguem a outras fábricas próximas.

Um incêndio deflagrou hoje ao final da tarde numa fábrica no Cercal do Alentejo, Santiago do Cacém, segundo a proteção civil.

No local, estão, segundo a página oficial da Autoridade Nacional de Proteção Civil, 65 operacionais e 25 viaturas.

