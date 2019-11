Sérgio Monteiro vai ser ouvido na fase de instrução da Operação Marquês

O das Infraestruturas, Transportes e Comunicações do Governo de Passos Coelho será inquirido no dia 5 de dezembro pelo juíz Ivo Rosa. processo Marquês está na fase de instrução, que serve de controlo ao trabalho do Ministério Público – aqui o juiz faz uma espécie de pré-julgamento, escrutinando a acusação e decidindo se os acusados vão a julgamento e se vão a julgamento por todos os crimes apontados na acusação. Esta fase, que arrancou em Janeiro deste ano, deverá levar um ano e passa, entre outras coisas, por novos interrogatórios aos acusados. José Sócrates, ex-primeiro-ministro, está acusado de 31 crimes e de ter recebido 34 milhões de euros por atos de corrupção.

O antigo secretário de estado Sérgio Silva Monteiro vai ser ouvido na fase de instrução da Operação Marquês na qualidade de testemunha, após pedido pelo pelo juíz Ivo Rosa. A notícia está a ser avançada pela SIC Notícias , que aponta como motivo o projeto do troço Poceirão-Gaia do TGV, uma obra adjudicada a um consórcio do qual fazia parte o Grupo Lena.Assim o antigo responsável pela pasta