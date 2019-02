Depois de aprovar crédito ruinoso pela CGD a Vale do Lobo, Carlos Costa passou férias no resort de luxo em 2013 e 2014.

Carlos Costa, governador do Banco de Portugal (BdP), arrendou uma casa de férias em Vale do Lobo nos anos de 2013 e 2014, avança o Jornal Económico desta sexta-feira. Esta passagem pelo resort turístico de luxo acontece depois de ter admitido o empréstimo de 170 milhões de euros ao projeto imobiliário a julho de 2006, enquanto era administrador da Caixa Geral de Depósitos, caso que a SÁBADO noticiou na passada semana.

O financiamento a Vale do Lobo ocorreu numa altura em que o resort turístico apresentava já falhas de quatro anos no pagamento do empréstimo ao banco do Estado. Este tornou-se então um dos créditos ruinosos presentes no relatório de auditoria da consultora EY à gestão da Caixa Geral de Depósitos entre 2000 e 2015, período no qual acumulou perdas de 228 milhões de euros.

O presidente da Transparência e Integridade – Associação Cívica (TIAC), João Paulo Batalha, considera ao jornal que Carlos Costa "não teve zelo suficiente para ter o mínimo de distanciamento na relação com os atores que foram beneficiários dos erros cometidos por si próprio".

Em reação à notícia, o Banco de Portugal considera que "não existe qualquer conflito de interesses" quanto à estadia de férias de Carlos Costa em Vale do Lobo, uma vez que "o financiamento da CGD a Vale do Lobo teve a aprovação final numa reunião do Conselho Alargado de Crédito que não contou com a presença do sr. Governador".

De acordo com o esclarecimento comunicado pelo banco, Carlos Costa passou férias em Vale do Lobo entre 6 e 16 de agosto de 2013 e de 9 a 16 de agosto de 2014, pagando os "valores praticados pela empresa em cada ano" e "não tendo beneficiado de qualquer desconto". O arrendamento da casa de férias terá sido ainda "tratado com os serviços comerciais do empreendimento de Vale do Lobo".

O Banco de Portugal refere ainda que o Governador "está totalmente disponível, como sempre esteve, para prestar todos os esclarecimentos que a Assembleia da República entender necessários, designadamente sobre os termos da sua participação nos órgãos colegiais que aprovaram as operações que são objeto da auditoria da EY à CGD".