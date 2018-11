Em Novembro de 2014 já estaria a ser considerado o fecho da EN255 por "risco de fracturação", passando "a ligação entre as duas localidades a ser feita de forma condicionada".

A estrada entre Borba e Vila Viçosa que sofreu um aluimento de terras e provocou a morte de duas pessoas esta segunda-feira corria o perigo de ser extinta, por motivos de segurança, há já quase quatro anos. De acordo com uma notícia da Rádio Campanário em 2014, estaria a ser considerado o fecho da estrada nacional 255 (EN255) por "risco de fracturação", passando "a ligação entre as duas localidades a ser feita de forma condicionada".

A peça, datada de 21 de Novembro de 2014, refere que o presidente da Câmara Municipal de Borba, António Anselmo, havia reconhecido o problema em Julho ou Agosto desse ano, estando a extinção a ser considerada pelo envolvimento da Direcção Regional de Economia no processo.

"A câmara não tem que fazer obras na estrada. Se existir algum relatório que prove que a estrada é insegura, a única coisa que se pode fazer é limitar o trânsito, é um processo que estamos a avaliar com muita atenção e muita calma", referiu António Anselmo à Rádio Campanário em Novembro de 2014.



Esta segunda-feira, Anselmo aferiu à RTP3 que o abate da estrada foi muito significativo, apontando que "toneladas de material" caíram de forma abrupta. "Lamentavelmente e tragicamente há mortos. Quantos? Não podemos dizer", disse depois à agência Lusa, sublinhando o "dia triste" para o concelho de Borba e acrescentando que aguarda informações por parte das autoridades sobre o número oficial de vítimas mortais.



António Anselmo afirmou ainda que espera que sejam apuradas as causas do aluimento de terras: "Vamos ver o que é que se passou exactamente e agir de acordo com o necessário", disse o autarca. Questionado sobre se existiam indícios de que a situação pudesse vir a ocorrer naquela estrada, António Anselmo rejeitou tratar-se de uma "tragédia anunciada". "Eu penso que não, nunca na vida. É uma tragédia, é um acidente", exclamou.



A contradizer o autarca está um estudo realizado pelo INETI - Instituto Nacional de Engenharia Tecnologia e Inovação, de 2006, intitulado "Alguns indicadores geológicos e ambientais indispensáveis ao reordenamento da actividade extractiva: o caso do Anticlinal de Estremoz" revela que a EN255 atravessa uma zona "muito fracturada", precisamente em Borba.

O CDOS de Évora confirmou ao Correio da Manhã que dois automóveis e uma máquina retroescavadora também terão ficado submersos na sequência do acidente. A retroescavadora seria da empresa Plácido José Simões, que opera numa das pedreiras da zona, enquanto os automóveis seriam de particulares.

Um funcionário da empresa, Joaquim Trincheiras, explicou à SIC Notícias que a zona onde a terra abateu tratava-se de uma "zona desactivada", onde já não era feita a extracção do mármore, acrescentando que os trabalhos haviam sido "suspensos" naquele local. O funcionário refere que ainda que haja ""talvez dez pedreiras abertas", mas que apenas "três ou quatro estão em laboração".

Joaquim Trincheiras afirma ao canal televisivo que "há muito tempo que se fala da necessidade de uma solução", embora "nada indicasse que uma tragédia como estas pudesse acontecer". Uma moradora de Borba que estaria perto do local, Vera Calado, contou também à SIC Notícias que "esta estrada já tinha sido sinalizada pelo facto de, a qualquer momento, poder cair".



No local estão 61 operacionais apoiados por 25 viaturas e um meio aéreo, de acordo com o site da Protecção Civil.

Numa primeira impressão, o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Alves, relatou à SÁBADO que a "proximidade entre a estrada indicia um deslizamento de terras" e que tal situação aliada a condições meteorológicas levou ao abatimento da estrada.

Carlos Mineiro Alves considera à SÁBADO que "não é normal" uma estrada estar tão perto de uma pedreira e que "deveria existir, no mínimo, um perímetro de segurança" entre os dois. O bastonário refere que o material da pedreira, mármore, não deverá estar relacionado com o deslizamento.



De acordo com o Observador, a instabilidade dos terrenos no local e a inexistência de iluminação estão a atrasar e a dificultar as buscas, não permitindo aos operacionais descer em segurança até onde as vítimas estarão submersas. O Comandante Distrital de Operações de Socorro de Évora, José Ribeiro, irá fazer um ponto de situação às 20h45 no quartel de Bombeiros de Borba.



Infraestruturas de Portugal garante que estrada é gerida desde 2005 por municípios



A Infraestruturas de Portugal esclareceu que a estrada onde ocorreu um aluimento de terras em Borba foi transferida em 2005 para "a jurisdição dos municípios" de Borba e de Vila Viçosa, pelo que "já não é uma estrada nacional".



Sem saber qual a atual designação da estrada, fonte da Infraestruturas de Portugal garantiu à Lusa que a antiga Estrada Nacional (EN) 255 é, desde 2005, "gerida pelos municípios de Borba e de Vila Viçosa".



Assim, são estes municípios que têm a responsabilidade direta pela manutenção e conservação desta via rodoviária.



Questionada se há registo de problemas nesta estrada até 2005, a empresa Infraestruturas de Portugal não adiantou para já essa informação.



