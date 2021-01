Candidatos presidenciais espalham-se pelo país antes do confinamento

Ultrapassada a suspensão abrupta de quase todas as campanhas eleitorais na terça-feira, os candidatos a Belém regressam hoje à estrada e aproveitam para percorrer o máximo de território possível antes de Portugal voltar ao confinamento.

O teste positivo à presença do SARS-CoV-2 do atual Presidente da República e recandidato ao cargo, Marcelo Rebelo de Sousa, ecoou em todas as campanhas eleitorais e colocou-lhes um 'travão', mas os sucessivos resultados negativos que o chefe de Estado recebeu ao longo de terça-feira reavivaram uma campanha que agora 'corre atrás do prejuízo' enquanto o país não regressa ao confinamento para mitigar a propagação da covid-19.

Marcelo Rebelo de Sousa já não tinha iniciativas previstas até 18 de janeiro, mas vai agora permanecer em isolamento na sua residência, em Cascais, distrito de Lisboa, durante os próximos dias.

A candidata Marisa Matias ruma às regiões autónomas da Madeira e dos Açores. Durante a manhã, a bloquista tem um encontro com o autarca do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e outro com o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa.

Segue, entretanto, para Ponta Delgada, nos Açores para um encontro com mulheres que combatem a violência doméstica, às 16:00 locais (17:00 em Lisboa).

As caravanas de André Ventura e de Ana Gomes convergem em Santarém.

O candidato apoiado pelo Chega André Ventura discursa a meio da tarde em Santarém e ruma a Portalegre para um comício no Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre.

Já a antiga eurodeputada socialista tem uma agenda mais preenchida e também começa o dia em Santarém com uma reunião com o presidente da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo e o autarca de Almeirim.

Segue-se um encontro com o comandante distrital da PSP de Santarém e uma visita a essas instalações e uma visita ao Hospital de Santarém. Às 18:00 a candidata participa apresenta os seus compromissos para a Presidência da República aos internautas na sessão 'online' "Portugal é consigo, Portugal é connosco".

João Ferreira recupera a agenda que suspendeu na terça-feira e às 10:15 reúne com a deputada socialista Isabel Moreira, que lhe declarou apoio, na Praça das Flores, em Lisboa. Segue para uma entrega de apoios de ecologistas à sua candidatura, na qual estará também a mandatária nacional e antiga deputada do PEV Heloísa Apolónia, no Jardim Amália Rodrigues.

À semelhança de Ana Gomes, o comunista vai dedicar a tarde a um direto 'online' para falar sobre micro, pequenas e médias empresas.

Vitorino Silva e Tiago Mayan Gonçalves são os únicos que rumam ao Norte.

O também dirigente e fundador do RIR (Reagir, Incluir e Reciclar) arranca com uma iniciativa com estudantes universitários em Coimbra, visita uma horta biológica no Parque da Quinta do Passal ao início da tarde, segue para a Aldeia de Couce, em Valongo, e finaliza, ao final da tarde, com uma caminhada desde a Avenida Egas Moniz, em Penafiel, até ao Santuário do Sameiro.

"Tino de Rans" mantém a intenção de dar por terminada a campanha quando entrar em vigor o confinamento que vai acompanhar a renovação do estado de emergência.

Já o candidato liberal tem apenas um item na agenda, uma reunião, às 15:00, com o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira.