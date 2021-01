E agora, todos contra Marcelo

A questão de adiar ou não as eleições presidenciais foi a primeira a que os candidatos presidenciais responderam no debate a sete, na RTP. André Ventura abriu o debate acusando o Governo: "Não preparou devidamente o ato eleitoral", sustentou, recordando que em estado de emergência não é permitido fazer a revisão constitucional necessária.

Em vez do Governo, Ana Gomes lançou farpas a Marcelo. A candidata não se oporia ao adiamento das eleições, que "devia ser ponderado" face aos dados novos sobre o crescimento de casos de covid-19. Afinal, "não fazer campanha é desvalorizar, e não querer aparecer. O ato eleitoral não é uma coroação", frisou, sem que Marcelo tivesse ainda surgido no plasma ligado à sua casa em Cascais.

Se Ana Gomes alertou para a reunião do Infarmed e para a evolução exponencial da pandemia, João Ferreira apontou que "é possível fazer campanha com regras de proteção da saúde". "Era importante, da parte das autoridades e do Governo, garantir que tudo está a ser feito, desde agora, para que as pessoas possam ir votar. Não devem contribuir para uma sensação de alarmismo", disse.

Marcelo colocou o ónus do lado dos partidos, visto que "nenhum defendeu a ideia de revisão constitucional" para adiar as eleições, durante as audições telefónicas desta terça-feira. "Nenhum tomou a iniciativa." Apesar da pandemia, o candidato apela ao voto: "Os portugueses têm que perceber que nesse dia de desconfinamento o que interessa é que votem e não percam a oportunidade de participar neste momento fundamental."

As críticas ao Governo voltaram com Tiago Mayan, que acusou o executivo de Costa de "impreparação" que "nos trouxe a um ponto de não-retorno", estando-se agora a cinco dias de haver já eleitores a votar. Soluções? Passariam pela revisão constitucional atempada que abrisse a possibilidade do voto por correspondência, a escalonagem e ampliação dos dias de voto, e a não obrigar os emigrantes a deslocar-se aos consulados.

Mais compreensiva foi Marisa Matias. "No contexto de pandemia, a humildade não nos faz mal. Não sabemos tudo. As pessoas estão a ter a vida muito afetada todos os dias, com enormes dificuldades. Não achávamos que a pandemia ia afetar a vida das pessoas e que a campanha ia correr como se nada acontecesse. É obrigação fazer a campanha", sustentou, elogiando o elevado número de inscrições para o voto antecipado.

Tino de Rans previu tudo em setembro. "Queria chegar aqui hoje e não ter razão", desabafou, depois de endereçar abraços a cada um dos candidatos, que tratou pelo primeiro nome. "A 7 de setembro, disse, 'amigos, ponham-se finos que em janeiro pode haver 10 mil casos por dia, 100 mortos'. Fui um candidato que ninguém levou a sério", continuou. A experiência de trabalho é que lhe mostrou que, se em agosto estão "35ºC ao sol", em janeiro "sei bem que estamos com graus negativos". "Os políticos de janeiro a dezembro estão com 20ºC", graças ao ar condicionado.



Na questão do relacionamento com o governo e da estabilidade, Vitorino Silva foi irónico sobre a relação entre Presidente da República (PR) e primeiro-ministro: "Entre Marcelo e Costa já não se onde começa um e acaba o outro."



Já Tiago Mayan apontou a que ao PR não cabe assegurar a estabilidade - a Constituição refere o termo apenas "três vezes" e nunca acerca do Presidente - mas sim o "regular funcionamento das instituições" A estabilidade nem sempre é boa: "Se a estabildiade é estagnação não quero essa estabilidade." E lembrou que Marcelo deveria ter exigido acordos escritos aos parceiros da gerigonça 2, mas abdicou de o fazer. Se o tivesse feito, "não teríamos negociações de OE para satisfazer clientelas dos parceiros de geringonça".



Marisa Matias, candidata com o apoio do BE, foi menos crítica, admitindo que a relação entre o governo e o Presidente "foi correta com algumas exceções", de que destacou a reunião de Marcelo com diretor da PSP. Considerou ainda que a parceria entre Costa e Marcelo "gerou bloqueios na gestão dos problemas", em áreas como a saúde, a relação com a banca e o combate à precariedade.

Vitorino Silva voltou a ser irónico: "Eu se fosse Presidente e fosse à Autoeuropa não dava confiança ao primeiro-minstro para lançar a minha candidatura." E duvida do equilíbrio na relação: "Às vezes não sabíamos quem tinha a quota maioritária." Em resumo, "embalaram-se um ao outro."



André Ventura citou um dirigente do PSD de Beja para dizer que Marcelo "foi uma desilusão" e fez notar que nesta eleição não há nenhum candidato com apoio do PS, porque na verdade "aquele senhor que está naquela câmara tem o apoio do PS" - apontando ao ecrã em que se via Marcelo. E lançou críticas concretas: ter permitido a demissão da procuradora-Geral da República e do presidente do Tribunal de Contas (precisamente quando vamos "receber uma bazuca de milhões"), ter elogiado o "legado de Mário Centeno" e de António Costa, e ter permitido uma lei que autoriza expropriações, "uma espécie de PREC remodelado". Focou-se ainda em críticas ao governo, como "apoios que demoraram a chegar às empresas" e as "empresas que fecham porque o Estado não lhes paga". E se tudo isto é permitido, acusou, é porque "António Costa faz o que faz porque sabe que o PR não o vai deixar cair."

João Ferreira, do PCP, criticou também Marcelo, mas pela esquerda. "Os trabalhadores da GALP mereciam uma palavra do Presidente. Os afetos do Presidente são como a riqueza nacional, existem mas estão muito mal distribuidos".



Para Ana Gomes, quem está em Belém deve ser "garante da estabilidade, mas não a do bloco central dos interesses, não é o rei de Espanha". Marcelo é culpado por não ter incentivado uma geringonça 2 "com condições estabilidade", porque não trava a "normalização da extrema-direita" e se "fosse reeleito, com certeza que o segundo mandato seria muito difeerente, trabalharia para para trazer de volta a sua direita".

Marcelo não se mostrou especialmente afetado com as críticas, pelo contrário. Começou por lembrar que o debate era "muito ineressante", por ser "a primeira vez que um Presidente que se recandidata participa num debate com todos". Quanto às críticas, "uns e outros queriam um PR mais alinhado à direita ou à esquerda", mas o papel do Presidente é de "integração, a estabilidade está ligada ao compromisso". Foi isso que prometeu em 2016, e, disse, "foi o que fiz". "O Presidente não cria crises onde já há crises nem vazios onde não há alternativa."

Mas mostrou-se mais pessimista sobre o futuro imediato: lembrou as crises sucessivas, na banca, a dos fogos, os novos movimentos inorgânicos, e acabou a prever que, após a pandemia, esta "nova crise que estamos a viver vai durar uns anos".

No final, o moderador sugeriu a cada candidatos que em 20 segundos dissesse que Portugal queria ter daqui a cinco anos se fosse eleito.



Marisa Matias disse que queria um país "que se orgulha de quem aqui trabalha, que se orgulha das lutas, de justiça social e económica e que responde aos desafios intergeracionais".





Vitorino Silva quer um país diferente "na luz, com mais luz, um país muito mais feliz".



João Ferreira deseja "esperança, trabalho com direitos, igualdade entre homens e mulheres, oportunidades para os jovens, cultura".





Tiago Mayan quer que o país reflita os "dez milhões de visões, desejos, ambições, dos portugueses que cá viverem".

E André Ventura quer acabar com o país em que "metade do país trabalha" e a outra metade está a "viver à conta do trabalho dos outros".



Para Marcelo, "o fundametal é que os portugueses gostem ainda mais de Portugal e de serem portugueses".

Ana Gomes quer um país "que tenha justiça e onde haja justiça social, para combater as desigualdades" e que seja "realmente da Europa".