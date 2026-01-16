Sábado – Pense por si

'Candidato Vieira' chega à imprensa internacional: artista em destaque no jornal The Guardian

As promessas de oferecer um Ferrari a cada português e de colocar vinho canalizado em cada casa estiveram em destaque.

O ‘Candidato Vieira’, a personagem criada pelo músico e artista plástico, Manuel João Vieira, ganhou destaque na imprensa internacional, nomeadamente no jornal britânico , pelas suas promessas eleitorais fora do comum, nomeadamente a oferta de um Ferrari a cada português e vinho canalizado. 

Vieira tira uma selfie com apoiante junto a cartaz de campanha de André Ventura
A jornalista, Catarina Fernandes Martins, para além de abordar o posicionamento de Manuel João Vieira nas sondagens e a  razão da sua candidatura, contextualiza estas eleições tendo em conta a situação política em Portugal, contando com a análise do cientista político António Costa Pinto. 

“Estas eleições marcam o fim de uma tradição em que a presidência era disputada por figuras políticas fortes associadas ao regime e à elite”, explica o especialista, notando que alguns eleitores, apesar de não estarem entusiasmados em votar no “candidato socialista”, António José Seguro, vão votar nele para combater a extrema-direita, neste caso André Ventura. 

O artigo termina a explicar esta candidatura nas palavras de Manuel João Vieira. “Eu uso linguagem metafórica e estou interessado em misturar a fantasia com a realidade”, pode ler-se, antes de concluir com “se as pessoas querem apostar no absurdo, pelo menos que apostem no absurdo e no surrealismo dos seus sonhos e desejos, essa é uma das coisas mais honestas que existe”. 

