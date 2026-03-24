Candidato do Chega expulso do partido após ser detido por alegada pornografia e abuso sexual da filha de 5 anos

Ivo Faria, de 27 anos, partilhava alegadamente ficheiros de pornografia de menores "com outros utilizadores de plataformas digitais", segundo a PJ. Está agora em prisão preventiva.

Ivo Faria, militante do Chega e candidato pelo partido à União de Freguesias de Antime e Silvares S. Clemente, em Fafe, foi expulso do partido depois de ter sido detido por alegado abuso sexual da própria filha de cinco anos, segundo o jornal Público , e pornografia infantil. A informação consta na página do Chega, que refere que deve "decorrer o período de 7 anos até que seja admissível nova inscrição no partido", e foi confirmada pelo próprio partido à SÁBADO.



PJ Lusa

O Chega avançou ainda em declarações à SÁBADO que o líder, André Ventura, deverá dar ainda hoje uma conferência de imprensa em sede do partido e que este assunto deverá ser abordado.

Ivo Faria, de 27 anos, foi detido na sexta-feira (21 de março) pela Polícia Judiciária de Braga em flagrante delito. Em casa, os inspetores encontraram computadores e discos com centenas de ficheiros de pornografia de menores que Ivo Faria partilhava alegadamente "com outros utilizadores de plataformas digitais", segundo a PJ.

As vítimas seriam uma criança e uma mulher que Ivo Faria terá filmado sem autorização em momentos íntimos. O candidato do Chega a uma freguesia do distrito de Braga encontra-se agora em prisão preventiva, segundo o Correio da Manhã.