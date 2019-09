Orlando Cruz é candidato a deputado pelo partido Nós Cidadãos no círculo eleitoral de Vila Real. Na próxima segunda-feira, 30 de setembro, irá deslocar-se até ao Palácio de Belém, morada da Presidência da República, onde anunciará o início de uma greve de fome que tem por objetivo "repor a democracia" e conseguir com que a "comunicação social trate de igual modo todos os partidos". "Não são seis partidos. São 21", lembrou o ex-candidato à presidência que entregou a candidatura em cima de um burro chamado "Troika".

Bem-disposto, simpático e antigo candidato à presidência da República (em 2015, tendo dito que desistia a favor de Marcelo Rebelo de Sousa por ter sofrido um AVC), Orlando Cruz disse ter "todo o gosto" em explicar o que o motivava a fazer greve. O candidato a deputado - que se descreve como candidato independente pelo Nós Cidadãos de Vila Real, que já viveu em sete países, tem uma rádio – a Alfa 1 -, fez campanha política em três países e que "gosta mais de fazer rir do que de fazer política" - revelou que vai pedir uma audiência ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e que só terminará a sua greve de fome no dia em que o Chefe de Estado o receber. Até pode ser logo na segunda-feira.

Diz ainda que está extremamente irritado com o Governo. "Isto tem tudo a ver com esta esquerda Madurista… Sabe quem é Maduro, da Venezuela, não sabe? É nesta esquerda eu incluo todos os partidos do Governo. E os outros seis que aparecem nos debates", explicita. "Até agora só houve debates com seis partidos, mas somos 21 ao todo", reforça, dando como exemplo de democracia o sistema estadunidense: "Os EUA é que são um país racista e tudo o mais, mas eles fazem sempre debates com todos os candidatos. E é nosso dever defender filosoficamente aquilo que queremos para este país". E questiona-se: "Nós, os partidos mais pequenos, somos o quê? Estrangeiros, chineses?"

Ainda assim, garante que a sua luta não tem como alvo a esquerda ou a direita e que não luta pelo seu partido em específico. "Eu ando à luta para que todos os partidos tenham as mesmas oportunidades, porque à priori não há vencedores nem vencidos, não é?"

Mas uma greve de fome não será extremista para conseguir uma maior abertura da comunicação social aos pequenos partidos? "Só há uma maneira de chamar a atenção. E se for preciso que eu seja um mártir pela democracia – que eu faço isto sempre em nome da democracia -, sê-lo-ei e segunda-feira vou estar em Belém a denunciar esta situação injusta", responde o candidato que afirma que se recusa a ter uma cartilha do partido e que não culpa a comunicação social, mas sim o Estado. "A comunicação social não tem meios para organizar estes debates, porque têm problemas de financiamento. Mas é preciso arranjar uma solução."

"Não há cá cartilhas do partido, nem do próprio líder do partido [Mendo Castro Henriques], todos temos o direito a expressar-nos e a dizermos o que quisermos."

E o que seria preciso para terminar com a sua greve de fome? "Basta ser recebido pelo Presidente da República, ou pelo primeiro-ministro… Bem, que eu não considero primeiro-ministro, porque ele não ganhou as eleições... Mas só paro a greve de fome quando for recebido. Porque isto não pode continuar. Só chicos-espertos como os Sócrates, Duartes Limas, Dias Loureiros têm tempo de antena e depois são sempre os mesmos. Já viu que os escândalos dos arguidos são sempre do PS, PSD, Bloco e CDS?"

E conferenciou com Castro Henriques sobre a sua decisão de recorrer à greve de fome? "Eu disse ao líder do partido que ia fazer algo de anormal para nos fazermos ouvir. Mas quero-lhe dizer que sou independente e repetir que não recebo cartilhas de ninguém. Porque eu quero ser diferente de qualquer candidato a deputado, ou mesmo dos deputados. Não sou um boneco que abana a cabeça a tudo o que o líder diz. Eu tenho de dar satisfações à minha equipa, não ao líder do partido". Mas ele está de acordo com a decisão? "Sim, sim ele apoiou-me."

Sobre a sua rádio, a Alfa 1, diz que não tem a capacidade das grandes rádios de atrair os partidos grandes, mas que sim, irá endereçar convites a representantes de todos os 21 partidos que concorrem às eleições legislativas de 6 de outubro. "Muitas vezes os partidos só aceitam debater nas grandes televisões e fazem escândalos como os de ontem [segunda-feira], em que ficámos a saber que o Bloco e o PS já tinham um acordo dois dias antes das eleições e que nesse mesmo dia os bloquistas diziam que nunca fariam um acordo com o PS, porque este era pior que a extrema-direita."



O antigo líder do Partido Esperança Popular – que não foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional – notabilizou-se depois de em 2013 ter formalizado a candidatura à Câmara de Matosinhos montado num burro chamado "troika". Na altura, então como candidato independente apoiado pelo Partido Trabalhista Português (PTP), Orlando Cruz explicou aos jornalistas que teve de "vir de burro" porque era "o único que não [pagava] portagens". Isto já depois de ter sido obrigado a rebatizar o animal a conselho do advogado. Inicialmente tinha chamado ao animal "Pedro Passos Coelho".