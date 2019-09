"Ontem, no debate a seis, houve tudo menos um arrufo. Não foi bonito de se ver a interpelação de Catarina Martins a Costa. E ele respondeu -lhe à letra. António Costa foi obrigado a descer a terreiro pq eram seis contra um. Já chega de debates."



Não eram seis contra, eram cinco contra um - um erro que Luísa Meireles já corrigiu num outro tweet. Mas o essencial que resta parece uma defesa do Primeiro-Ministro. Contactada pela SÁBADO, a antiga jornalista do Expresso diz que o tweet foi mal interpretado precisamente por ser um tweet, por obrigar a poucos caracteres.



Dispõs-se a explicar o que quis dizer.



"Achei grave e sério o questionamento que Catarina Martins fez a António Costa, o que revela uma relação pessoal muito degradada, o que dificulta muito uma futura coligação. Achei decisivo, o momento chave daquele debate. E o facto de António Costa responder de forma dura. O primeiro ministro tem conseguido manter uma pose e uma postura de primeiro ministro, algo distante. Naquele debate, pela primeira vez, despiu essas vestes. Quando digo que já chega de debates refiro-me ao facto de os candidatos se começarem a repetir. Vejo muita repetição. Os debates foram esclarecedores, mas agora é preciso campanha".



Mas sendo jornalista, uma pessoa que trabalha com palavras, e sendo diretora da LUSA, não acha que este tweet parece uma defesa do Primeiro ministro? "Os tweets são lidos conforme as pessoas os lêem. As pessoas têm diferentes leituras." A jornalista admite que o cargo que ocupa agora leva a um escrutínio maior sobre o que escreve nas redes sociais.



A referência a Maria Flor Pedroso prende-se com o facto de a diretora de informação da RTP (nomeada pelo Governo para o cargo na mesma altura que Luísa Meireles o foi para a LUSA - no final de 2018) ser prima por afinidade do primeiro ministro desde 1985, quando o seu tio se casou com a mãe de António Costa.



Luísa Meireles está a causar polémica depois do tweet que fez esta manhã sobre o debate de ontem entre os principais candidatos às Legislativas.