Canceladas viagens marítimas entre Madeira e Porto Santo devido ao mau tempo

As viagens marítimas entre a Madeira e o Porto Santo previstas para segunda-feira foram canceladas devido ao mau tempo que se faz sentir no arquipélago, informou hoje a empresa Porto Santo Line, responsável pela operação do navio 'Lobo Marinho'.

A empresa esclarece que as más condições meteorológicas põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros, pelo que cancelou a ligação das 08:00 entre Funchal e Porto Santo e o regresso, às 18:00.

Já hoje, a Porto Santo Line antecipou a viagem de regresso do Porto Santo para as 13:00.

O arquipélago da Madeira encontra-se sob aviso laranja para agitação marítima, vento forte e chuva devido à depressão 'Clement', indicou o Serviço Regional de Proteção Civil, alertando que os efeitos da tempestade vão prolongar-se até quarta-feira.

Neste período, estão previstos aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada, bem como vento de sudoeste com rajadas que podem atingir os 115 quilómetros/hora nas zonas altas.

No mar, as ondas podem atingir uma altura máxima de 12 metros na costa norte e de oito metros na costa sul.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a depressão 'Clement' formou-se durante o dia 27 de novembro a noroeste da Península Ibérica e os seus efeitos serão sentidos "essencialmente" no arquipélago da Madeira, mas até ao momento não há registo de ocorrências significativas.