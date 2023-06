Caminha: Os artigos encomendados de Miguel Alves

Era Miguel Alves presidente de câmara de Caminha quando fez um ajuste direto à Global Media para “divulgação de conteúdos do município” no dia 29 de outubro de 2020. Num contrato de quase 20 mil euros assinado pelos membros da comissão executiva da Global Media Group (GMG), o CFO Guilherme Pinheiro e por Afonso Camões, a empresa detentora do Jornal de Notícias (JN) e Diário de Notícias (DN) propôs a “produção de conteúdos ao longo do ano, explorando as várias rubricas da revista Evasões (Apetece/ Capa/ Sair/ Passear/ Comprar/ Comer e Beber/ Para Ficar/ Temos de Voltar/ Planear”. A divulgação seria “em datas/edições a combinar”, estando ainda previstas “contrapartidas em espaço para publicidade para divulgação do território” e a “realização de um vídeo promocional de Caminha” que seria promovido nos sites da Evasões e do JN.