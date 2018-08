Câmaras estão a recusar descentralização em 2019

Recorde-se que as câmaras e as entidades intermunicipais tinham até 15 de Setembro para recusar a transferência de competências em 2019. Contudo, o Governo decidiu prorrogar o prazo para o final do ano, porque chegou à conclusão de que as autarquias iriam ser obrigadas a pronunciar-se sem os diplomas sectoriais e os respectivos envelopes financeiros. Ribau Esteves, vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), dizia que se a data não fosse prorrogada as câmaras seriam forçadas "a decidir às cegas sem saber com o que contar".



É por isso que ainda há câmaras que estão a ponderar. De acordo com o JN, Odivelas optará pela recusa caso não veja esclarecidas as dúvidas sobre os montantes a transferir pelo Governo. Os municípios de Lisboa, Guimarães, Barreiro, Viseu, Vila Real, Tavira e Matosinhos ainda ponderam a opção a tomar.

21 áreas a transferir do Estado central para as autarquia já estão fechadas. Há dois sectores que ainda não estão consensualizadas: educação e saúde. "Estes são os diplomas sectoriais mais sensíveis e só deverão ficar fechados em Setembro", revela Manuel Machado, presidente da ANMP,



Os municípios do Porto, Braga, Valongo, Mafra, Palmela e Boticas não vão participar na descentralização acordada pela Associação Nacional de Municípios (ANMP) e o Governo para 2019, avança o Jornal de Notícias este sábado.Estas são as primeiras autarquias a recusarem a atribuição de novas competências do Estado em 2019. A lei-quadro para a descentralização entrou em vigor esta sexta-feira, 17 de Agosto.