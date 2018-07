Municípios e Governo fecham acordo para a descentralização

Depois de meses de negociações, há "finalmente um acordo histórico" entre a Associação Nacional de Municípios (ANMP) e o Governo para a descentralização e a Lei das Finanças Locais, revelou ao Negócios Ribau Esteves, vice-presidente da ANMP, no final de uma reunião extraordinária do conselho directivo daquele órgão que decorreu esta manhã, 3 de Julho, em Coimbra.Na reunião de ontem à noite com a ANMP, o Executivo de António Costa cedeu às reivindicações dos autarcas e decidiu subir de 5% para 7,5% a participação nas receitas do IVA geradas localmente. Foi um avanço importante, embora nós tivéssemos proposto ir um pouco mais além, para os 10%", revelou o também presidente da câmara de Aveiro.