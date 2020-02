As campanhas de vacinação de animais de companhia promovidas pela Câmara do Funchal já abrangeram cerca de 2.700 cães e gatos, disse hoje o presidente da autarquia, Miguel Gouveia, indicando que vai ser lançada uma nova campanha este ano.

"Estas campanhas revestem-se de especial importância, quando temos em consideração que 40% da população do Funchal tem pelo menos um cão ou um gato em sua casa", realçou o autarca, eleito pela coligação Confiança (PS/BE/PDR/Nós, Cidadãos!).

O concelho do Funchal, composto por dez freguesias, é o mais populoso da Região Autónoma da Madeira, com 111.541 habitantes (Censos 2011).

Miguel Gouveia informou que a sexta campanha de vacinação e profilaxia para cães e gatos foi hoje aprovada, por unanimidade, na reunião do executivo camarário, composto por seis vereadores da coligação Confiança, quatro do PSD e um do CDS-PP.

"São campanhas que passarão por todas as juntas de freguesia e que contemplam a vacinação anti-rábica, os chips de identificação e ainda a aplicação de desparasitantes", explicou.

O presidente da Câmara do Funchal vincou, por outro lado, os "bons resultados" das ações promovidas pela autarquia desde 2013 em defesa da causa animal, destacando a "pioneira iniciativa" de acabar com a eutanásia de cães e gatos errantes e a proibição de espetáculos de circo com animais no concelho.

Na reunião de hoje, o executivo camarário aprovou também a prorrogação do Plano de Pormenor do Castanheiro, um quarteirão no centro do Funchal, que se encontra em parte devoluto, visando a sua recuperação de acordo com a traça original dos edifícios.

A proposta foi aprovada com os votos favoráveis de coligação Confiança, ao passo que PSD e CDS-PP se abstiveram.