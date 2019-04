A Câmara Municipal do Barreiro vai abrir um inquérito para apurar as causas do despiste do autocarro dos Transportes Coletivos do Barreiro (TCB) no terminal de transportes, que causou um ferido grave e sete ligeiros.

"Ainda não sabemos dizer o que esteve na origem do acidente, mas vamos abrir um inquérito para perceber o que se passou. Trata-se de um autocarro com todas as condições e de um motorista com cerca de 30 anos de experiência", disse à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa (PS).