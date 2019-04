Depois de três anos de queda, o número de subsídios de desemprego que sofreram cortes protagonizou um aumento de 67,4% em relação ao ano anterior. De acordo com dados do relatório de atividades da Comissão de Recursos do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), acedidos pelo jornal Público desta terça-feira, são quase quatro mil (3.932) os desempregados que sofreram anulações no apoio do Estado em 2018.

A justificação, explica a Comissão de Recursos do IEFP, estará relacionada com a aplicação do Modelo de Acompanhamento Personalizado de Emprego (MAPE), que oferece "um quadro de acompanhamento mais regular dos utentes" e tem "melhores condições para assegurar uma verificação eficaz do cumprimento das obrigações dos desempregados".