O bastonário Miguel Guimarães afirmou que vai contactar as direcções clínicas e os directores de serviço de todos os hospitais do país para avaliar a situação.

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, disse esta quinta-feira, em Braga, que não tem "conhecimento oficial" de cirurgias a doentes oncológicos adiadas por dois meses por causa das greves dos profissionais da saúde.



"Não tenho conhecimento oficial de nenhuma situação de adiamento de dois, três ou quatro meses de operações a doentes oncológicos. Mas, se existe, deve ser identificada para intervir", referiu.



Miguel Guimarães reagia, assim, à notícia desta quinta-feira do Diário de Notícias, segundo a qual as greves dos profissionais de saúde já motivaram o adiamento por dois meses de cirurgias a doentes oncológicos.



"Vou estar muito atento", referiu o bastonário, adiantando que vai contactar as direcções clínicas e os directores de serviço de todos os hospitais do país para aferir se há "algum fundo de verdade" nas situações reportadas.



Sublinhou que os doentes oncológicos que não são operados no dia marcado por motivo de greve o devem ser no dia seguinte ou na semana seguinte.



"Podem ser adiadas situações mais benignas para que as oncológicas tenham prioridade", acrescentou.